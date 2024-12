Beričevski Elvis oživlja rock'n'roll: Ljudem želim vrniti stare dobre čase

Damjan Pörš, 26-letnik iz Beričevega, je glasbenik z dušo in srcem. Ljubezen do glasbe je odkril že kot otrok, ko ga je narodnozabavna glasba očarala s svojo energijo, kasneje pa ga je njegova mama seznanila s pop glasbo 60-ih in 70-ih let. Takoj se je zaljubil vanjo in ta ljubezen traja še danes, pravi Damjan, ki ga mnogi poznajo pod vzdevkom beričevski Elvis.

OGLAS

Na njegovi glasbeni poti ga navdihujejo uspehi Elvisa Presleyja, ki je iz skromnih začetkov postal svetovna ikona. "Elvis je moj vzornik zaradi svojega vzpona med zvezde iz čiste nule," pravi Damjan. Prvi stik z glasbo Elvisa Presleyja je sicer imel v srednji šoli, ko je odkril, da njegov glas neverjetno spominja na glas kralja rock'n'rolla. Prvi nastop v Elvisovem slogu je izvedel na tradicionalnem BNK (Božično-novoletnem koncertu, op. p.) Poljane. Kljub mladostnim dvomom in pomanjkanju samozavesti je pred dvema letoma, po pomembni osebni preobrazbi, ko je izgubil kar 40 kilogramov, začel resneje nastopati. Danes s svojim petjem in igranjem kitare navdušuje občinstvo in hkrati ohranja živo zapuščino Elvisa Presleyja. Glasba in ljubezen kot vodili v življenju Damjanova glasbena pot je prepletena z osebnimi zgodbami in močno podporo njegove partnerice Urše. "Prijavila me je na Slovenija ima talent, za kar sem ji neizmerno hvaležen," razkriva Damjan. Prav njena vztrajnost in spodbuda sta ga pripeljali do odra, kjer je občinstvo dvignil na noge.

V prostem času Damjan ne le prepeva in igra kitaro, temveč se tudi posveča popravljanju avtomobilov in urejanju doma, kjer bo živel z Uršo. "Najbolj me osrečujejo ljubezen, spoštovanje in delo na hiši," dodaja.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV







Damjan Pörš icon-picture-layer-2 1 / 5

Marljiv in vztrajen – tudi za velike odre Damjan dela v podjetju na Igu in pravi, da mu je poklic, ki ga opravlja, všeč. "Zajema vse prvine, ki sem si jih želel." Na glasbenem področju se zaveda, da ga čaka še veliko dela, a sanje o velikih odrih ostajajo njegova velika želja: "Nekoč bi rad stal na velikih odrih in delil svojo ljubezen do glasbe z občinstvom." Pri tem ga vodi vztrajnost, ki jo je razvil že v mladih letih, ko ga je vzgajal dedek. "Ati se je odselil, ko sem bil še majhen. Moško vlogo pri vzgoji je prevzel moj dedek, kateremu sem neizmerno hvaležen," priznava. Dedek je nedavno preminil, kar je v njem pustilo veliko rano. Dedku je tudi posvetil nastop na avdicijskem odru. 'Z glasbo želim obuditi stare dobre čase'

Ne zamudite naslednje polfinalne oddaje v nedeljo ob 20. uri na POP TV.

Na avdiciji oddaje Slovenija ima talent je Damjan s svojim nastopom prejel mešane odzive žirije. Lado ga je označil za imitatorja Elvisa, medtem ko so ga Ana, Marjetka in Andrej pohvalili za izvrstno izvedbo. A Damjan ne obupa: "V polfinalu želim prepričati tudi Lada, da sem lahko še boljši." Damjanov cilj je jasen – z glasbo želi obuditi dobre stare čase in gledalcem približati vrednote kakovostne glasbe. "Upam, da me publika čim bolj sprejme in da skupaj obudimo stari dobri pop," zaključuje beričevski Elvis, ki je tako dokaz, da glas Elvisa živi naprej – ne le na odru, ampak tudi v srcih tistih, ki jih njegova glasba navdihuje.