BiFriNa3: ko dolgčas rodi zabavne rap ideje

Nasmejani Domžalčani priznajo, da so bila prva besedila napisana za zabavo, brez kakršnih koli pričakovanj: "Čez čas smo se odločili, da posnamemo naš prvi komad v studiu, ki smo ga objavili na YouTube. To nam je bilo tako všeč, da smo se odločili, da bomo posneli še kakšen komad. Svoj prvi komad smo na YouTubu objavili maja 2021 in do sedaj imamo izdanih že skoraj 10 komadov," so še povedali fantje in ob tem pojasnili še, od kod izhaja ime njihove skupine – BiFriNa3: "Ime skupine izvira iz angleških besed, ki smo jih poslovenili, saj ustvarjamo v slovenskem jeziku. Ime nima nekega globljega pomena, pomembno nam je le, da se dobro sliši, da gre hitro v uho in da izraža pozitivo."