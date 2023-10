Bil je otrok nagle jeze: "Še danes mi glasba pomaga, da se umirim"

V drugi avdicijski oddaji Slovenija ima talent smo videli glasbeni nastop monterja oken Jureta Kotnika, ki je povedal, da mu je glasba že kot otroku pomagala, da se pomiri. Sicer velik ljubitelj metala se je na odru Talentov predstavil z nežno balado in navdušil tako žirante kot tudi občinstvo.

Jure Kotnik je za 24ur.com povedal, da je izjemno vesel, da je končno dobil priložnost nastopiti pred ljudmi na malo večjem odru. Na Talente se je, kot je povedal, prijavil že tretjič in tako se je dolgoletna želja končno uresničila. "Občutek evforije in živčnost sta se na odru nekako pomešala. Bil sem zelo vesel, da sem bil po tretjem poskusu končno sprejet na avdicijo, ampak še vedno nisem bil čisto prepričan, da bo v redu. Trema je bila faktor, ampak ko si enkrat tam in to premagaš, je pozitiven odziv na nastop nekaj najlepšega."

icon-expand Jure Kotnik FOTO: POP TV

Pravi, da se je na nastop pripravljal kar nekaj časa in da mu je največji izziv predstavljala prav izbira pesmi. Sicer ljubitelj metala je za Talente tokrat izbral balado. "Skušaš najti nekaj, kar ti leži, in da bi se dotaknilo čim več ljudi, sploh pa žirantov," je povedal Jure in dodal, da je po ogledanem nastopu na televiziji sam s seboj veliko bolj zadovoljen, kot je pričakoval. Sicer monter oken pravi, da med delom ne prepeva veliko, da si bolj mrmra ali požvižgava, a na dober dan je glasba tista, h kateri se najraje zateče. A h glasbi se že od malega rad zateka tudi, ko se mora umiriti. Ne samo kot otrok, pravi, da je tudi danes nagle jeze, a je vesel, da je našel rešitev, kako se pomiriti. "Nagle jeze sem še zdaj in še danes se najlažje pomirim z glasbo. Če se prav spomnim, je bilo čisto naključno. Od začetka igranja kitare sem se ob slabi volji zapiral v sobo, preigral cel album neke skupine in odprl vrata popolnoma miren."

