Bizovičar in Škufca razkrila skrivnosti 10. sezone šova Slovenija ima talent

Čakanja je konec. Na POP TV se vrača oddaja Slovenija ima talent, v deseti sezoni pa še več zabave, svečk, zlatih gumbov, ganljivih in šokantnih trenutkov, še nikoli videne točke. Pa nastopajoči, vse od petletnikov pa do upokojencev. In nekje vmes so tudi naši sodniki. Oti Širca Roš sta se pred začetkom jubilejne sezone pridružila Lado Bizovičar in Andrej Škufca, nežnejša polovica žirantskega kvarteta.