Bliža se prvi predizbor šova Slovenija ima talent

Prvi spletni predizbor se bo tako zgodili že ta petek, 21. maja 2021."Letos bo izbor potekal nekoliko drugače, saj smo se v preteklih sezonah v živo srečevali s kandidati, tokrat pa bo prvi stik prek spletnih kamer. Zavedamo se, da je to izziv za talente in tudi nas, saj smo vsi navajeni pristnega medosebnega stika," je pojasnila vodja kasting ekipe Leja Lesjak. "V tujini so že izpeljali prve pokoronske šove talentov in opazili smo, da so bili kandidati res pripravljeni. Marsikdo je v času karantene razmišljal, kaj bi počel in se lotil svojega talenta, ga izoblikoval ali celo odkril, in upamo, da se bo tudi v Sloveniji opogumilo veliko teh kandidatov, ki bodo stopili iz cone udobja in nam pokazali svoje na novo odkrite in natrenirane veščine," je še dodala Leja.

Znano je, da bo naslednji virtualni predizbor v petek, 4. junija,"Termini se hitro polnijo, tako da bi svetovala vsem, da se čim prej prijavijo, saj je v oddaji omejeno število nastopov in po videnem imamo kar nekaj obetavnih talentov," še spodbudi k prijavi Leja.

Ključna datuma za vse željne slave in denarne nagrade, ki jo prejme zmagovalec, sta 21. maj in 4. junij. Prijavite se na spletni strani slovenijaimatalent.si.