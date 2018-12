Bolj pripravljen na finale ne bi mogel biti

19-letni študent Akademije za glasbo verjame, da glasba lahko spremeni svet, ker spreminja ljudi. Dobitik Marjetkinega zlatega gumba, pevec Tilen Lotrič, poje že od otroštva in bo pel, dokler bo živel.

Tilen prisega na slovenske pesmi. FOTO: Miro Majcen

Tilen Lotričiz Besnice pri Kranju, ki je nase opozoril že v avdicijski oddaji in dobil zlati gumb Marjetke Vovk, nato je navdušil s slovensko pesmijo navdušil tudi v polfinalu, pravi, da se že zelo veseli finalne oddaje. "Nedelje se pravzaprav zelo veselim, saj komaj čakam, da zapojem na odru in še v živo spoznam ostale finaliste. Za finalni nastop pripravljam res posebno pesem, ki bo pri vsakomur zagotovo vzbudila lep spomin. Priprave na finalni nastop potekajo že nekaj časa, tako da sem pripravljen. Originalno skladbo sem deloma spremenil in ji tako dodal neko svojo noto," je o svojem finalnem nastopu skrivnostno povedal nasmejani Tilen.

Mladi pevec, ki mu je letošnja jesen prinesla same lepe stvari - od vpisa na Akademijo za glasbo do šova Slovenija ima talent - prisega na slovenske pesmi, pri nastopu pa mu samozavest dajejo predvsem prijatelji, starši in moji izjemni instrumentalisti. "Morda ravno zato, ker verjamejo vame, nimam nobenega amuleta za srečo na nastopih, Se mi zdi, da je za srečo pogrebna le prava družba in dobra glasba," je z nasmeškom povedal Tilen.

Za Tilna bodo v nedeljo pesti stikali številni. "Zame bo v studiu navijala družina in prijatelji. Zagotovo je to zelo poseben občutek, ko ob takih prelomnih trenutkih med občinstvom zagledaš svoje starše in prijatelje, ki ti stojijo ob strani. In sem jim hvaležen za podporo, pa tudi ostalim, ki navijajo zame. Zmaga bi mi pomenila veliko. Kot pevec bi zagotovo denar namenil za snemanje svoje glasbe in tako gradil ter delal na tem, da uresničim svoje sanje," je še priznal Tilen.