Booom!: Na naši poti v Talentih so se naše vrednote spreminjale

Luka, Matevž in Patrik so dokaz, da je včasih kakšni stvari v življenju treba dati drugo priložnost. Po avdicijskem nastopu so člani fantovske pevske skupine Booom! od žirantk Ane in Marjetke dobili vstopnico za 'Drugo priložnost', se bolje pripravili na točko, prišli nazaj in navdušili. "Ne glede na vzpone in padce je pomembno imeti nekoga ob sebi, ki ti stoji ob strani v dobrem in slabem. Naša pot na talentih se ni najbolje začela, vendar smo se v tej izkušnji našli in s tem napredovali kot skupina," so priznali mladi pevci, ki so se takoj, ko so izvedeli, da so prišli v polfinale, spravili na delo.

Izkušnja jih je spremenila



Fantje so se za nedeljski polfinale odločili ostati zvesti sami sebi in pokazati ljudem to, kar so tako v javnosti kot doma. "Raje kot to, da pokažemo nekaj drugačnega, smo se odločili izpiliti to, kar smo. Posebnost našega nastopa se pa skriva v naši ljubezni do glasbe in energiji, ki jo oddajamo, ko smo skupaj. S tem nastopom bi radi pokazali, da to, kar ljudje vidijo na odru, sovpada s kvaliteto našega petja. Na naši poti v Talentih so se naše vrednote spreminjale. Najprej je bil cilj priti v finale, po prvi oddaji pa smo hoteli le sebi in Sloveniji dokazati, da smo lahko boljši, kot smo bili. Sedaj, ko smo v polfinalu, pa se je naša želja uvrstitve v finale ponovno razplamtela. Res upamo, da bo naš nastop v nedeljo prepričal Slovenijo in da bomo lahko v finalu pokazali. česa smo še zmožni. Zares živčni še nismo, smo pa vznemirjeni. Se pa zavedamo, da se bo prava trema prikazala šele v nedeljo zvečer. Do takrat pa poskušamo ohranjati mirno glavo in se osredotočiti na to, da predstavimo čim boljšo točko," so povedali Luka, Matevž in Patrik, ki bodo imeli v nedeljo zvečer kar nekaj navijačev. "Starši, naši bližnji, številni prijatelji, še posebej pa naši prijatelji in igralci košarkarskega kluba Portorož, ki so eni naših največjih podpornikov že od samega začetka. V kolikor bo pa še kdo od gledalcev stiskal pesti za nas, nam bo pa to še toliko bolj pomenilo in bomo vsakemu posebej prav zares iz srca hvaležni."



