Slovenija ima talent

Borut Pahor je novi žirant Slovenija ima talent

Ljubljana, 03. 04. 2026 07.00 pred 25 dnevi 2 min branja 202

Avtor:
POP TV K.Z.
Borut Pahor

V novi sezoni oddaje Slovenija ima talent se obetajo res velike spremembe tako v žirantski četvorki kot tudi pri voditeljskem paru. Čeprav so nekateri sprva pomislili, da gre za prvoaprilsko šalo, je zdaj uradno: prvi žirantski stolček nove sezone bo zasedel Borut Pahor. Odločitev, ki je presenetila mnoge in marsikoga pustila odprtih ust, saj si nekdanjega predsednika niso predstavljali v vlogi žiranta.

A Borut Pahor pravi, da je povabilo sprejel brez oklevanja. "Že to, da sem takoj sprejel, čeprav sem moral odpovedati veliko stvari v tujini, kjer v glavnem delam, vam pove, da si tega želim," je povedal in dodal, da se želi zabavati, verjame tudi, da lahko tudi sam nekaj pripomore k zabavi drugih. "Mislim, da gre za fantastično oddajo. Je seveda zabavna, ampak je hkrati sijajna priložnost iskanja talentov. Super," pravi.

Borut Pahor je nov žirant Slovenija ima talent.
Borut Pahor je nov žirant Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Kako bo kot žirant ocenjeval nastope? Po njegovih besedah predvsem po občutku. "Stavim na instinkt," pravi in dodaja: "Ko bo kandidat ali kandidatka hodila proti mikrofonu, bom videl, da je to to."

'La joie de vivre'

Borut Pahor priznava, da v novi vlogi vidi priložnost za nekoliko bolj sproščeno plat svojega značaja. "Zdi se mi, kot da sva se jaz in ta vloga čakala vse življenje. Proti koncu politične kariere, kjer sem moral biti discipliniran, ujet v pravila in običaje, bo tukaj dovoljeno tokrat malo več tistega, kar vidim jaz kot radost življenja – la joie de vivre."

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Talentom, ki razmišljajo o prijavi, pa sporoča predvsem eno: naj pokažejo, kaj znajo. "Če ima kdo talent, ga mora pokazati. Zdi se mi, da se moraš osredotočati samo na to, da pokažeš, kaj znaš, ne glede na žirijo; in potem bo vse tako, kot mora biti."

Borut Pahor se veseli nove vloge.
Borut Pahor se veseli nove vloge.
FOTO: POP TV

Na vprašanje, zakaj se morajo talenti letos prijaviti v oddajo, odgovori z nasmehom: "Zato, ker bom jaz tam in jim bom pomagal, da se predstavijo v najboljši luči."

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so še vedno odprte, zato imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, še vedno priložnost, da stopijo na veliki oder in poskusijo navdušiti tako občinstvo kot tudi novo žirijo s Pahorjem na čelu. Prijavite se!

slovenija ima talent borut pahor žirant tv oddaja

KOMENTARJI202

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gamser
04. 04. 2026 18.13
V tujini se je odrekel poslov, sedaj pa ima naenkrat čas za žiranta. V tujini so se ga odrekli, sedaj pa revež potrebuje dinar.
Gamser
04. 04. 2026 18.09
Klovn in barbika pod odejo Vitapurja.
Kostorog
03. 04. 2026 21.50
Že kar nekaj sezon so žirantje negledljivi, zdaj ste pa dokončno brcnili v meglo, vsaj gledat ne bom rabil.
Infiltrator
03. 04. 2026 18.24
To je bil najslabši predsednik vlade vseh casov!
Fourty Six
03. 04. 2026 17.03
In kako in s čem je on tako zaposlen v tujini, a ne živi več v Sloveniji?
scipio
03. 04. 2026 16.40
Pojdi (=pejt) raje Pedru p.Opeki malo pomagat dol na Madagaskar, če tu ne moreš nič pametnejšega najti za početi, ali biti vsaj tiho, nekaj različnega od tega, kar nam zdaj počneš tam med blazinami in v populističnih TV showih...Miserabile! Si kdajslišal za Dicka Cavetta? Za Larry Kinga? Za Jay Lenota vsaj? Za Sandija Čolnika? Za Joža Hudečka? Bogdana Pogačnika? Mitjo Gorjupa?
jablan
03. 04. 2026 16.38
🤣🤣🤣🤣🤣
rogla
03. 04. 2026 16.37
Znova bo šov negledljiv!
flojdi
03. 04. 2026 16.58
Meni je bil vsec samo prvi.potlej se tiste grozne oblednosti ni dalo niti pogledati.mogoce pa zdaj bom..ker je za moj obcutek pahor bil od vseh se najbolj cloveski"..
Pig Brother
03. 04. 2026 16.27
gospod Pahor je prav zakon človek. Edini, ki ga politika ni pokvarla, čeprav so ga hoteli, pa jim ni ratalo. Faca pozitivn vedno, tko da super.
jablan
03. 04. 2026 16.39
🤣🤣🤣🤣ne moreš pokvariti kar je pokvarjeno
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 16.27
Borut bo glavna atrakcija.Bo pel in skakal na poskok tega še niste videli..
eurosapiens
03. 04. 2026 16.15
da je tako nizko padel in kvari ugled slovenije zaradi svoje samovšečnosti
Banion
03. 04. 2026 16.21
iamao tri boruta janeza in robija, kdo je hujši
mrmih
03. 04. 2026 16.14
podn
Težeklojz
03. 04. 2026 16.11
On pa Murko in svet bo zopet lep. Nedvomno bodo bogate izkušnje arbitraže pripomogle k kvalitete šova.
mlenn
03. 04. 2026 16.02
Ne, ojoj ne. Jaz vas ne bom gledal, to je sigurno, ker se mi b***a.
Magnetek
03. 04. 2026 15.44
Tudi prav 🤔
MladInPerspektiven
03. 04. 2026 15.37
No a se ne vidi LEP DOKAZ kako korupcija v Sloveniji še kako deluje. JJ ne maram ampak 100 x rajši kot tega SLUZAVCA Pahorička
MladInPerspektiven
03. 04. 2026 15.39
No pozabil omeniti kako lepo DESNI in LEVI skrbijo za ODSLUŽENE pokvarjene politike "to (mi)jim delaj miško Pahoriček"
olafur
03. 04. 2026 15.35
a lahko po talentih pride k nam na otrokov rojstni dan
detect
03. 04. 2026 15.24
še v kmetijo se naj prijavi.
iskriv
03. 04. 2026 15.18
Pozer !
Cupko
03. 04. 2026 15.09
A se je komu poslabšalo zdravje, ko je tega samovšečneža postavil za žiranta. Najbolje, da pride tja v gatah, ki jih bo reklamiral. In to naj bi bil bivši predsednik vlade in države. En velik klovn
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
