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Slovenija ima talent

Borut Pahor: Moje prve izkušnje na odru kot maneken niso bile odveč

Ljubljana, 13. 06. 2026 12.00 pred 55 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Kaja Ahčin
Borut Pahor

Začel je kot maneken, kar so mu v času politične kariere večkrat vrgli pod nos. A Borut Pahor se je vedno znal pošaliti na svoj račun, zato si tudi takšna zbadanja vzame kot neke vrste kompliment, da je pač dobro videti pred kamero. Ko je končal s politiko, se je vrnil k projektnemu delu kot model, prisoten je na družbenih omrežjih, postal pa je tudi žirant našega šova.

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"Začel sem kot drugorazredni maneken. To so bile moje prve izkušnje na odru, ki absolutno niso bile odveč. Kasneje se je izkazalo, da neka kontrolirana samozavest pride prav," se svojih začetkov v medijskem svetu spominja Borut Pahor, ki velja za enega najbolj vsestranskih slovenskih politikov.

Borut Pahor je svojo pot začel kot maneken.
Borut Pahor je svojo pot začel kot maneken.
FOTO: osebni arhiv

Poziranje pred kamero mu je prišlo zelo prav pri javnem nastopanju, a v politični karieri, ki jo je začel takoj po študiju, je zaradi tega večkrat dobil 'polena pod noge'. "V politiki sem ostal 32 let. Večkrat so mi rekli, da sem bil maneken, s čimer so želeli povedati, da nič ne povem, ampak se dobro držim pred kamero," se je v svojem značilnem slogu pošalil nekdanji predsednik Republike Slovenije, ki je na mestu predstavnika države ostal dva mandata.

Borut Pahor je bil dva mandata predsednik države.
Borut Pahor je bil dva mandata predsednik države.
FOTO: Bobo

V politiki se je najprej preizkušal kot poslanec državnega zbora, nato pa ga je kmalu 'ujela' predsedniška funkcija. Bil je predsednik stranke, pa predsednik državnega zbora in tudi predsednik vlade, med letoma 2012 in 2022 pa tudi predsednik države. Po koncu politične kariere se je vrnil v svet, ki mu je bil blizu že pred vstopom v politiko. "Zdaj imam nek tak portfelj zlasti v tujini," je povedal in dodal, da je nato prišlo povabilo v oddajo Slovenija ima talent. "Ko je prišlo povabilo, da bi bil žirant, se je bilo treba nekaterim stvarem v drugi polovici leta odreči. A to sem naredil z veseljem," je povedal.

Zdaj se bo preizkusil v vlogi žiranta šova Slovenija ima talent.
Zdaj se bo preizkusil v vlogi žiranta šova Slovenija ima talent.
FOTO: Sandi Fišer

Svoje nove vloge se že močno veseli in na prvih avdicijah je v marsikaterem pogledu presenetil. Bil je tudi prvi, ki je stisnil zlati gumb. "Sem v letih, ko se želim zabavati, sem še vedno otročji, hkrati pa imam dovolj izkušenj, da razumem, da zabava in sproščenost nista samoumevni in da nam to polepša življenje. Zato upam, da bom s svojim pristopom obogatil to oddajo, zelo bi si želel, da bi me tako sprejeli," je še zaključil.

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13. 06. 2026 12.51
Vsaj škode več ne dela! Za enkrat! Lahko pa da ga Janša vpoklice v kakšno brezvezno funkcijo tako kot je Kacina za nagrado ker je bil tiho med kovidom!
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0 0
vlahov
13. 06. 2026 12.44
Morda je hodil po odru pred Jovanko ?
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