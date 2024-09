Brane Kastelic v ordinaciji bivše Talentke: Še vedno je izjemni v pevski formi

Povedal je, da si ga je Slavica zelo dobro zapomnila, in dodal, da mu je odleglo, ko je izvedel, da jo je v žirantskem stolčku zelo hvalil, ter ob tem priznal: "Če sem iskren, se je nisem takoj spomnil. Lea 2010 je bilo na Talentih tako veliko talentiranih ljudi, tudi pevk in pevcev. Spomnil sem se je, ko sem izvedel, da je pela svojo pesem, in sicer v angleščini, ki jo obvlada v nulo, kot tudi španščino in makedonščino, saj ima po očetovi strani tudi makedonsko kri."

Brane Kastelic se je v španskem mestecu Mojacar srečal z nekdanjo nastopajočo iz šova Slovenija ima talent, s Slavico Lazarev . "S Slavico se 14 let po Talentih nisva srečala po naključju. Edina dosedanja slovenska prijateljica v Mojacaru, odvetnica Monika Suša, mi je napisala, da jo je nedavno spoznala in predlagala srečanje s Slavico, ki je zdaj zelo priljubljena zdravnica v Mojacarju. Ima več kot 2000 pacientov," je za naš portal povedal Brane, sicer tudi naš poročevalec iz Londona.

Brane pravi, da ima Slavica zdaj bolj malo časa za negovanje svojega pevskega talenta, saj je zelo zaposlena s svojo ordinacijo, ki jo ima v španskem mestecu, a da jo je vseeno prosil, da mu zaigra na kitaro in zapoje. "Ko sva bila v njeni ambulanti, sva zamenjala vlogi in sem jaz namesto sodnika igral zdravnika in jo prosil, naj mi zapoje. Jasno mi je bilo, da je še vedno v pevski in kitarski formi. Med tem nastopom sem preveril s stetoskopom tudi njen srčni utrip. Mislim, da je bil malce povišan, kar najbrž pomeni, da jo petje in igranje kitare še vedno navdušujeta. Treme pa tokrat ni imela."

Sicer se Slavica danes posveča predvsem preventivi in zgodnji diagnostiki, ker meni, da se nakopičenju zdravstva na sekundarnem nivoju lahko izognemo s celovito in kvalitetno obravnavo na primarnem nivoju. Tako je pred tremi leti pridobila dodatno izobrazbo in naziv Strokovnjak za ultrazvok abdomna. Njen program "MOT" ali "ITV" (britanski oziroma španski izraz za vsakoletni tehnični pregled) vključuje klinični pregled in anamnezo, obsežno analizo krvi in urina, EKG in ultrazvok abdomna. Zahvaljujoč temu programu je, kot je pojasnila Kastelicu, uspela priti do zgodnje diagnoze rakastih obolenj (rak prostate, rak endometrija/maternice, rak ledvic ipd.) pri velikem številu asimptomatskih bolnikov, ki so imeli potem uspešno kirurško zdravljenje brez potrebe po adjuvantni kemoterapiji in/ali sevanju. "Zdaj jo moram še bolj hvaliti kot pred 14 leti!" je še za konec dodal Brane.