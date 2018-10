Branka Čakarmiša čakalo presenečenje

Prva oddaja šova Slovenija ima talent je za nami in kot kaže, bo letošnja pravljična sedma sezona polna smeha in zabave, saj so tudi žirantje letos zelo navihani. Celo tako, da so se Lado, Ana in Marjetka spravili na Branka Čakarmiša.

Spektakularen začetek z zlatim gumbom Da bo šov Slovenija ima talent postregel s številnimi presenečenji, je bilo jasno že s prvo oddajo, kjer pa je posebno presenečenje na koncu oddaje doživel tudi strogi žirant Branko Čakarmiš. Medtem ko je sam ocenjeval talentirane nastopajoče, so mu pripravili pravo potegavščino. Ob odhodu iz ljubljanske operne hiše ga je pred vrati čakalo presenečenje, saj so mu avto polepili z rumenimi in roza samolepilnimi listki. Branko je potegavščino sprejel mirno in z nasmeškom, imel pa je kar nekaj dela, da je z avta odlepil vse listke, ki ji res ni bilo malo.



Zamujena oddaja vas čaka na VOYO. Očitno bo letošnja sezona polna zabavnih presenečenj tudi s strani navihanih žirantov, zato že komaj čakamo, kakšno potegavščino bodo izvedli prihodnjo oddajo. Slovenija ima talent