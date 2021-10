Branko med oddajo: Na Ditkino pesem sem zaročil svojo ženo

Šov Slovenija ima talent iz nastopajočih in žirantov velikokrat izvabi solze sreče in ganjenosti. In čeprav sta Marjetka in Ana večinoma tisti, ki pokažeta najbolj pisan spekter čustev, je tokrat presenetil Branko. Ta je po enem od nastopov delil zgodbo o svoji zaroki.

"Jaz sem odtaval v ene druge čase. Jaz sem se prijetno počutil, ko ste to peli. Težko skrijem to. Jaz sem tukaj malo subjektiven, moram priznati, ker bom težko ocenjeval. Moram nekaj priznati. Jaz sem s to pesmijo, sicer nisem pel, sem recitiral, zaročil svojo ženo," je po nastopu družine Rauter povedal Branko Čakarmiš, ki je bil vidno ganjen. Trije člani družine Rauter so se na odru Talentov predstavili z Ditkino pesmijo Ne bodi kot drugi, ki jo je napisal Feri Lainšček.

O zaroki smo se z njim pogovarjali tudi po oddaji. Zaupal je, da je ženo Katjo zaročil v frizerskem salonu. "Frizer mi je sporočil, kdaj bodo skoraj konec in takrat so prišli jaz in band. Po recitaciji pesmi, sem še zapel Ti si mi u krvi, šel na kolena in to je bilo to." In kako je njegova izbranka reagirala na presenečenje in zaroko? "Ja, so bile solze," je povedal nasmejani žirant in dodal: "To je res enkratna pesem, vsa čast Feriju Lainščku."