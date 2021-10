Branko Čakarmiš podelil zlati gumb drag kraljici

Druga avdicijska oddaja osme sezone šova Slovenija ima talent je postregla s čustvi, solzami, smehom in presunljivimi, zabavnimi in zanimivi nastopi, s katerimi smo dobili še en dokaz, da Slovenija resnično ima talent. Svoj zlati gumb pa je ta večer podelil strogi Branko Čakarmiš.

Če je prva oddaja osme sezone postavila visoke standarde, jih je druga upravičila, če ne celo presegla. V studiu šova talentov so gledalci in zvezdniška žirija Branko Čakarmiš, Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Lado Bizovičar dobili celo paleto čustev in različnih nastopov. Ta večer pa je lestvico strogosti še dodatno dvignil žirant Branko Čakarmiš, ki je bil še bolj strog kot sicer, da so se mu sožirantje samo čudili.

icon-expand Mariborska skupina Cantare je očarala žirijo. FOTO: POP TV

Kot prvi so nastopili člani vokalne skupine Cantare iz Pesnice pri Mariboru, ki so s svojimi odličnimi glasovi očarali zvezdniško žirijo, ki je fantom namenila štirikrat ja. Druga se je na odru talentov predstavila 22-letna Doroteja Lužnik iz Slovenj Gradca, ki je zapela čutno priredbo pesmi Killing me softly, ki ni uspela prepričati žirije.

Sledil je venček nastopov, kjer so se predstavili pevci Ana Stojc Klančnik, Sergej Jelovčan in Kristina Veber, nato pa je na oder prišla 34-letna pevka Nushy iz Raven na Koroškem, ki je v osnovi terapevtka, ki pomaga ljudem do ravnovesja telesa, predstavila pa se je z avtorsko rap pesmijo in navdušila vse. "Popolno presenečenje! Nisem pričakoval, da boš postregla s tako pesmijo. Čudovito," je povedal Branko, Marjetka pa je pohvalila besedilo in sporočilo pesmi, Nushy pa je dobila štirikrat ja.

icon-expand Nushy je presenetila z odličnim rapom. FOTO: POP TV

Naslednji so na oder stopili Muzikalci, skupina pevcev in navdušencev muzikalov, ki so zapeli uspešnico iz filma Največji šovman, navdušili in se s tremi ja-ji uvrstili v naslednji krog. Sledil je venček nastopov Majde Majer, Žige Mežana in Vala Nogarška, ki pa je tisti srečnež, ki je dobil Drugo priložnost, da izpili svoj nastop in se predstavi še enkrat na zadnji avdicijski oddaji. Naslednja je oder zavzela Mateja Bobek iz Rogatca, ki ustvarja meditativno glasbo s pomočjo himalajskih posod, ki z vibracijami napolnijo dušo. Pri prvem delu nastopa ji je asistiral skeptičen Lado Bizovičar, nato pa je Mateja tudi zapela, in sicer slovensko različico pesmi Let it go, nasila pa je tudi obleko, ki je spominjala na Elzo iz Ledenega kraljestva. "Ti si zavzela oder in ga obvladala in nas očarala," je komentirala ganjena Ana, Mateja pa je dobila trikrat ja, Lado pa ji je podaril ne.

icon-expand Lada Matejin nastop ni navdušil. FOTO: POP TV

Naslednja je na oder prišla 23-letna cirkusantka Tamia Šeme iz Ljubljane, ki je ta večer začarala gledalce s čutnim plesom na svili. "Jaz sem se zaljubila vate. Kako imaš lepe noge?! Vidi se ti, da je za teboj trdo delo in si ne morem predstavljati polfinalnega odra brez tebe," je komentirala Ana, Branko pa dodal: "Če bi strast imela drugo ime, bi se ji reklo Tamia." Tamia si je prislužila uvrstitev v naslednji krog. Sledil je kolaž nastopov, kjer so se predstavili Manca Povšin, ki obožuje stil in glasbo 40. let prejšnjega stoletja, Petra Ceglar in Karin Miklič. Branko pesetil z izbiro zlatega gumba Naslednja je na oder spektakularno prišla drag kraljica oz. kraljica preobleke Jenna D, ki se z dragom ukvarja šele eno leto. Z nastopom je želila poudariti, da je drag umetnost, s tem pa želi pomagati LGBT+ skupnosti. S svojo energijo je v trenutku očarala žirijo, sama pa je zapela pesem Branku Čakarmišu, ki je zanjo najlepši znani Slovenec. Zapela mu je pesem Can't take my eyes of you, sama pa si je želela le, da Branko ne odide iz dvorane do konca njenega nastopa. Strogi Branko je držal obljubo in ni zapustil dvorane, je pa takoj po nastopu vstal in odkorakal s sodniškega mesta... naravnost pred žirantsko mizo in na presenečenje vseh pritisnil zlati gumb. "Branko mi je najlepši znani Slovenec in zato sem imela veliko tremo pred nastopom. Ko je pritisnil zlati gumb sem bila ganjena od sreče. Tresem se in še zdaj nisem dojela, da me je popeljal naravnost v polfinale. Presrečna sem!" je zlati gumb komentirala Jenna D.

icon-expand Jenna D je zapela Branku, ta pa jo je nagradil z zlatim gumbom. FOTO: POP TV

Oder talentov je naslednji zavzel 14-letni plesalec David Stojanović iz Škofljice, ki si želi postati svetovno znan koreograf. "David, ti veš, da si mega talent. Bil si super v vseh pogledih, bravo!" je komentirala Ana, Lado pa dodal: "Jaz ne poznam tako natančnih 14-letnikov. Ta točka je imela takšno natančnost, da ji ni para." Oceno je podala tudi Marjetka: "Jaz bi si upala trditi, da lahko posežeš tudi po zmagi." David, ki je navdušil vse, se je uvrstil v naslednji krog. Kot zadnja pa je na oder stopila 13-letna pevka Tina Pezdirec iz Metlike, ki je zapela znano Disneyjevo uspešnico, navdušila žirijo in gledalce, ki jih je popolnoma presenetila s svojim glasom, ki je naježil vse, da si je zaslužila stoječe ovacije v studiu. "Moram ti povedati, da si edina princeska, ki jo poznam, da se bom lahko z njo hvalil," je komentiral Lado, Marjetka pa dodala: "Mene si fascinirala s to dvojno tehniko petja, iz popa v opero. Iz sebe si dala maksimalno energijo za svoja leta." Tudi Branko ni šparal besed hvale: "Skromna, a izjemna Tina nas je vrgla na rit!"