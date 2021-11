Branko dobil stavo, Lada čaka veselica

Prva polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent je prinesla številne zanimive trenutke, med katerimi je izstopala tudi stava Branka Čakarmiša in Lada Bizovičarja, ki po novem čakata na dan, da bosta lahko izpolnila svojo obljubo.

V prvi polfinalni oddaji spektakularnega šova Slovenija ima talent je med drugim nastopil tudi pevec Til Čeh, za katerega je Branko Čakarmiš že v avdicijski oddaji obljubil: "Če ti uspe priti v polfinale, bova z Ladom Bizovičarjem prišla na tvojo prvo veselico."

In ker je 23-letnemu Tilu uspelo priti v polfinale, kjer je minulo nedeljo navdušil Slovenijo z venčkom slovenskih glasbenih uspešnic od Modrijanov do Sekirce v med, naslovne pesmi popularne istoimenske serije, ki jo v izvirniku izvajajo Polkaholiki, sta svoj del obljube in stave zdaj komentirala tudi žiranta Branko in Lado.

icon-expand Polfinalist šova talentov Til Čeh je presrečen, da bo imel na prvi veselici zvezdniške goste. Menda bo to že zelo kmalu ... FOTO: Damjan Žibert

"Po tem, kar sem videl ob tvojem nastopu, grožnja Branka, da se bom moral nekoč udeležiti veselice skupaj z njim, sploh ni tako slaba," je komentiral Lado, Branko pa dodal: "Sem pa zelo vesel, da sem dobil stavo, da z Ladom prideva na tvojo prvo veselico. Kam in kako, boš še povedal in zagotovo prideva. Lado je mož beseda in se veselim tega, da bova v žurala na tvojem nastopu." Vesele novice se je razveselil tudi Til, ki je stavo še popestril in dodal: "Tudi jaz sem vesel, da vaju bom lahko gledal v prvi vrsti tik pod odrom."

icon-expand Branko je dobil stavo in bo Lada odpeljal na prvo Tilovo veselico. FOTO: Damjan Žibert

Piko na i je Brankovi stavi dodala tudi Ana Klašnja, ki je napovedala, da na prvo veselico skupaj z Ladom in Brankom prideta tudi ona in Marjetka. Simpatičen in nasmejan Til pa je za naš portal v smehu komentiral: "Vesel sem, da bodo prišli na mojo prvo veselico vsi štirje. Lahko rečem samo to, da bo to že zelo kmalu.'''

icon-expand Ana Klašnja je obljubila, da bosta na Tilovi prvi veselici žurali tudi skupaj z Marjetko. FOTO: Damjan Žibert

