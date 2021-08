Brankovih 'najljubših 10': Najraje pojem pod močnim tušem

Branko Čakarmiš je edini žirant, ki je svoje mesto v šovu Slovenija ima talent obdržal vseh sedem sezon, in nič drugače ne bo v osmi. Znova bo s svojim strogim očesom pred odrom pozorno spremljal tekmovalce in jim pomagal na poti do zvezd. A tokrat je bil glavna zvezda pred kamero on. Za nas je namreč odgovarjal na vprašanja glede najljubše deseterice stvari, ki prežemajo njegov vsakdan.

"Živijo, moje ime je Branko Čakarmiš. Pripravljamo se na novo sezono Slovenija ima talent in zdaj moram odgovarjati na izjemno težka vprašanja," je v uvodu videoposnetka povedal priljubljeni žirant. V nadaljevanju je razkril deset stvari, ki jih najraje počne: "Najraje delam dolce far niente (italijanski izraz za uživanje v brezdelju, op. a.), najraje berem napete romane, za zabavo skačem v vodo, najraje pojem pod močnim tušem, še raje pa molčim. Moj talent je modrost. Z njim bi rad – nič." Na koncu je razkril, da do sedaj še ni videl najboljšega talenta in vse gledalce pozval: "Moj nasvet talentom: ker še nisem videl top talenta, pridite, presenetite me." V kolikor imate tudi vi željo pokazati svoj talent, ne odlašajte, saj je to zadnji poziv za prijave.