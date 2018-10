Brazilka, ki je očarala Lada Bizovičarja!

Na oder šova Slovenija ima talent bo stopila očarljiva in energična Brazilka Helen Franca Bento, ki ne zna slovensko, zna pa italijansko. A na žalost nihče od zvezdniških žirantov ne zna italijanskega jezika, zato ji na pomoč priskoči iznajdljivi in zabavni Lado Bizovičar in se prevajanja jezika loti kar z govorico telesa.