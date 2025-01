Brez nastopa v polfinalu, a navdušeni: Bili sva del nečesa resnično pomembnega

V deseti sezoni šova Slovenija ima talent so poleg izbranih polfinalistov svojo vlogo odigrali tudi rezervni nastopajoči, ki so bili pripravljeni vskočiti, če bi bilo potrebno. Med njimi sta bili tudi Žana Višnar in Gabby Osmanović, ki sta kljub temu, da nista nastopili v polfinalu, izkušnjo opisali kot nepozabno in navdihujočo.

OGLAS

V deseti sezoni šova Slovenija ima talent smo videli in spoznali ogromno talentov, tako posameznikov kot skupin, ki so na našem odru pokazali, kaj vse znajo. A žal v polfinalu in finalu ni prostora za vse, čeprav so se nekateri na polfinale pridno pripravljali. Dvema kandidatkama, dvema vokalistkama, ki smo ju spoznali na avdicijah, je polfinale Talentov ušel za las. To sta Žana Višnar in Gabby Osmanović.

Žana Višnar in Gabby Osmanović FOTO: POP TV icon-expand

Žana Višnar je sodelovanje v šovu Slovenija ima talent doživljala kot izjemno priložnost: "Čeprav mi kot rezervi ni uspelo priti do polfinala, mi je že sama priložnost sodelovanja pomenila ogromno. Imela sem čast delati z ekipo vrhunskih profesionalcev. Stati na odru, obdanem z bleščečimi lučmi, kamerami in tehnično dovršeno produkcijo, je bilo nekaj, kar si bom zapomnila za vedno. Počutila sem se kot del nečesa resnično pomembnega." Dodala je, da jo je ta izkušnja še dodatno motivirala pri njeni glasbeni poti: "Z veseljem sporočam, da je v pripravi nova pesem, ki jo ustvarjam skupaj s Samom Jezovškom. Gre za skladbo, v katero je vloženo mnogo čustev in truda, in upam, da se bo dotaknila src poslušalcev. Glasba je globoko vtkana v moje življenje, zato želim še naprej ustvarjati, nastopati in deliti svoje občutke skozi pesmi ter svoj glas." Sodelovanje na Talentih ji je dalo dodatno motivacijo, da raziskuje nove priložnosti in se razvija kot glasbenica.