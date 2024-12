Čaka nas nova bitka petih izjemnih polfinalistov Slovenija ima talent

Znova bodo vse niti v rokah gledalcev, ki z glasovanjem odločate o usodi polfinalistov. Tekmovalec, ki bo zbral največ glasov, bo avtomatsko napredoval v finale, ki bo na sporedu 22. decembra. Kdo naj bo drugi finalist, bodo med preostalima dvema nastopajočima, ki bosta po številu glasov gledalcev pristala na drugem in tretjem mestu, izbrali žiranti Andrej , Lado , Ana in Marjetka . In če bosta tudi po njihovem glasovanju polfinalista izenačena? Potem bodo znova odločilni glasovi občinstva.

Še enega brata in sestro bomo videli: srednješolca Alenko in Klemna, ki sta navdušila z glasbeno točko in svojo preprostostjo ter presenetila, ko sta dejala, da si želita nastopati za občinstvo v hotelih in na drugih bolj intimnih, manjših odrih. V višave, svet elegance, moči in čustev nas bodo znova ponesle plesalke in artistke iz skupine (Duo) Kamikazete. Nastopila pa bo tudi Tia Valentinc, preprosta 18-letnica, ki je na avdicijskem nastopu očarala s svojih nežnim in hkrati močnim vokalom, ko je zapela Hallelujah.