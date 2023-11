Čarodej Matriks obljublja: Še boste slišali zame.

15-letni čarodej Matriks je pretekli konec tedna v tretji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent navdušil s čarovniško točko, pri kateri je sodelovala tudi žirantka Marjetka Vovk . "Res mi je veliko pomenilo, da sem lahko nastopil skupaj z Marjetko. To se ne zgodi vsak dan in komaj čakam, da bom lahko še kdaj nastopil z njo," se je nastopa za naš portal 24ur.com spominjal mlad čarodej.

"Nastopiti na polfinalnem odru je bilo res nekaj posebnega, saj zelo rad nastopam na velikih odrih in pred čim večjo publiko. Presenetilo me je pa to, da ko sem stopil na oder, sploh nisem imel treme. Točka mi je res fantastično uspela, kar se vidi tudi po odzivih na socialnih omrežjih in od žirantov samih," je še dodal Matriks. V vtis sta se mu najbolj vtisnila komentarja Marjetke, ki je dejala, da je zvezda rojena, ter Ane, ki mu je dejala, da bi mu dala zlati gumb. "Pri Ladu mi je pa veliko pomenilo to, da je videl, da res vem, kaj delam."

Prav zaradi tako pozitivnih odzivov s strani strokovne žirije in občinstva je bil čarodej razočaran, ker se ni uvrstil v veliki finale. "Iskreno pa vseeno mislim, da si je točka zaslužila finale. Se pa zavedam, da so mi talenti odprli nove možnosti, dali so mi zagon in potrditev, da delam v pravi smeri."

In kakšni so njegovi načrti za prihodnost? "Slovenskemu občinstvu bi rad sporočil, da boste še slišali zame in da komaj čakam, da se vidimo še na večjih odrih," je dejal, hvaležen za vsak poslan glas. "Moji načrti za prihodnost so nastopanje na še večjih odrih in še pred večjo publiko. Upam, da nekoč v Stožicah, Gallusovi dvorani. Nedvomno je pa to, da bom vztrajal naprej in stremel k svojim ciljem."