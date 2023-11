Čarodej Niki Knežević: Pri izvajanju trikov lahko pride tudi do poškodb

"Za temi gibi stoji trdo delo. To je na koncu umetnost. To je na koncu tisto, kar je najtežje. Ko enkrat prideš na nek nivo tehnike, potem ni več pomemben trening, ker lahko pride do poškodb. Moja roka je že kar deformirana, sredinec je na primer že zvit v obratno stran in preden se je izoblikoval, kot je danes, je bolelo, seveda. To je treba potem tudi omejiti, da bodo roke služile čim več let," je Niki Knežević povedal v oddaji Slovenija ima talent, preden je na odru pokazal svojo čarodejsko točko, med katero se mu je na odru pridružila tudi Ana Klašnja, ki je bila nad njim več kot navdušena.

Navdušenja pa ni skrival niti Lado Bizoičar, ki je opazil vsak detajl nastopa: "Kakšna točka! Kako zelo elegantno in misteriozno si uporabljal svojo mimiko, svoj obraz. To je bila dobra čarodejska točka, bravo!"