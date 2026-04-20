'Če imaš v žiriji Pahorja in mene, rabiš nekoga, ki ga imajo ljudje radi'

Lado Bizovičar je tisto zadnje ime, ki smo ga še potrebovali, da žirantska četvorica oddaje Slovenija ima talent postane popolna. Poleg Boruta Pahorja, Alye in Nuške Drašček bo sedel kot najbolj izkušeni. "Očitno vsaka žirija rabi nekoga, ki ga je narod že sit. Jaz sem kot star kavč, ki ga nihče noče vreči stran, ker je pretežek, da bi ga nesli po stopnicah," se je pošalil ob vprašanju, zakaj ostaja v žiriji.

Svojih žirantskih sokandidatov ne pozna dobro, a pričakuje veliko. Kakšen žirant bo po njegovem mnenju Pahor? "To je dobro vprašanje, nihče ne ve, ampak bomo vsi gledali, tako kot gledamo prometno nesrečo, ko se peljemo mimo. Vsi buljimo, čeprav vemo, da bomo lahko videli tudi nekaj groznega. Zagotovo bo lep, uglajen, lepo osvetljen in videti bo, kot da se ravno snema neka reklama. Malo me skrbi, da bom jaz ob vsej njegovi usklajenosti videti kot neka spaka," je povedal. "Alya bo super. Če imaš v žiriji mene in Pahorja, rabiš nekoga, ki ga imajo ljudje radi," je razkril o slovenski pevki in komentiral še Nuško. "Alya prinese energijo, Borut prenese političarsko bluzenje, jaz pa bla bla bla. Zato rabimo Nuško kot glas razuma, da nas pripelje nazaj."

V takšni postavi bomo Talente spremljali prvič, česar se Lado zelo veseli, saj verjame, da bo super. "Ta žirantska četverica bo najboljša žirija Talentov na svetu. V enem večeru bom lahko poslušal pop zvezdnico Alyo, umetnico Nuško in nekdanjega predsednika komentirati nastop ventrilokvista. Tega v tujini ne bom mogel razložiti. Sam bi to gledal, a ne morem, ker sem tukaj," se je pošalil. "Bo pa dinamika drugačna. Zelo hitro se bo pokazalo, kdo bo prijazen, kdo spoštljiv, kdo uglajen in kdo bom jaz," je prepričan.