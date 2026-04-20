Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Slovenija ima talent

'Če imaš v žiriji Pahorja in mene, rabiš nekoga, ki ga imajo ljudje radi'

Ljubljana, 20. 04. 2026 17.49 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Lado Bizovičar ostaja v žirantski postavi nove oddaje Slovenija ima talent.

Pa imamo celotno postavo – razkrit je še zadnji, četrti žirant nove sezone šova Slovenija ima talent. To ostaja Lado Bizovičar, edini član, ki smo ga za žirantskim omizjem že videli. Poleg njega bodo sami novi obrazi, Lado pa se veseli, da bo sedel poleg pop zvezdnice, umetnice in nekdanjega predsednika. Kakšna bo dinamika med njimi?

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Lado Bizovičar je tisto zadnje ime, ki smo ga še potrebovali, da žirantska četvorica oddaje Slovenija ima talent postane popolna. Poleg Boruta Pahorja, Alye in Nuške Drašček bo sedel kot najbolj izkušeni. "Očitno vsaka žirija rabi nekoga, ki ga je narod že sit. Jaz sem kot star kavč, ki ga nihče noče vreči stran, ker je pretežek, da bi ga nesli po stopnicah," se je pošalil ob vprašanju, zakaj ostaja v žiriji.

Novih sožirantov se zelo veseli.
FOTO: POP TV

Svojih žirantskih sokandidatov ne pozna dobro, a pričakuje veliko. Kakšen žirant bo po njegovem mnenju Pahor? "To je dobro vprašanje, nihče ne ve, ampak bomo vsi gledali, tako kot gledamo prometno nesrečo, ko se peljemo mimo. Vsi buljimo, čeprav vemo, da bomo lahko videli tudi nekaj groznega. Zagotovo bo lep, uglajen, lepo osvetljen in videti bo, kot da se ravno snema neka reklama. Malo me skrbi, da bom jaz ob vsej njegovi usklajenosti videti kot neka spaka," je povedal. "Alya bo super. Če imaš v žiriji mene in Pahorja, rabiš nekoga, ki ga imajo ljudje radi," je razkril o slovenski pevki in komentiral še Nuško. "Alya prinese energijo, Borut prenese političarsko bluzenje, jaz pa bla bla bla. Zato rabimo Nuško kot glas razuma, da nas pripelje nazaj."

V takšni postavi bomo Talente spremljali prvič, česar se Lado zelo veseli, saj verjame, da bo super. "Ta žirantska četverica bo najboljša žirija Talentov na svetu. V enem večeru bom lahko poslušal pop zvezdnico Alyo, umetnico Nuško in nekdanjega predsednika komentirati nastop ventrilokvista. Tega v tujini ne bom mogel razložiti. Sam bi to gledal, a ne morem, ker sem tukaj," se je pošalil. "Bo pa dinamika drugačna. Zelo hitro se bo pokazalo, kdo bo prijazen, kdo spoštljiv, kdo uglajen in kdo bom jaz," je prepričan.

Preberi še Brez njega preprosto ne gre: Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent

Kdo bo jokal prvi? "Upam, da ne jaz, ker potem je skrajni čas, da neham žirirati karkoli," je povedal smrtno resno, po njegovem mnenju pa bo največja drama queen tudi on. "Vsi vemo odgovor. Najprej boste vsi pomislili name, potem pa boste bolj natančno razmislili in boste spet prišli name," je še dodal. Kdo bo po njegovem mnenju najbolj strog? Preverite v videu.

Čeprav je Lado že nekaj let član žirije, ga oddaja še vedno navdušuje. "Veš, kaj me še vedno fascinira, ko nekdo grozljivo slabo začne in se zelo dobro pobere, nato pa rata zvezda," je povedal in razkril, da ga še vedno lahko kaj preseneti: "Seveda me lahko še kaj preseneti, da te v tej oddaji nič ne preseneti, moraš biti mrtev. Preseneti me, koliko ljudi ima pogum stopiti na tak velik oder in svoj nastop oddela fantastično."

Preberi še Peter Poles uradno predal voditeljsko mesto Melani Mekicar
Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Kdo bo najboljši v vlogi tekmovalcev? "Pahor bi bil sigurno najboljši, saj že po stopnicah hodi, kot da je to del nastopa. Lahko bi bila tudi Alya zaradi energije, Pahor pa bi bil zagotovo najboljši v predstavitvenem govoru," je še komentiral svoje nove 'prijatelje'. In kaj sporoča vsem, ki še oklevajo s prijavo?

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Brez njega preprosto ne gre: Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Svojih sivih las ne skriva več
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
moskisvet
Portal
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
okusno
Portal
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641