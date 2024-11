Celestial pripravljeni na polfinale: Vse se da, če se hoče!

Ko se na odru pojavi Celestial, plesna skupina iz Ajdovščine, ni več dvoma – ples je več kot le spremljava, lahko je srce predstave. V starostnem razponu od 17 do 26 let plesalci na oder prinašajo neustavljivo energijo, kar so dokazali tudi na avdiciji Slovenija ima talent. Gledalci so jih pospremili s stoječimi ovacijami, navdušeni sodniki pa s štirimi da v naslednji krog in tako jih bomo kmalu videli na polfinalnem odru.

Andrej jih je opisal kot brezhibne: "Iskal sem napake, a jih nisem našel." Ana je občudovala njihovo predanost: "Uživala sem ob spremljanju mladine, ki uživa na odru," medtem ko je Lado njihovo predstavo primerjal s pravim Hollywoodom. Marjetka je navdušenje nad njimi izrazila celo s povabilom, da bi se ji pridružili na odru na njenem koncertu.

Povezanost kot osnova uspeha Skupina Celestial pleše skupaj že tri leta. 12 članov sicer skupaj pleše že od njihovega osmega leta starosti, pred štirimi leti pa je pot k njim pripeljala njihovo trenutno vodjo Lejo Messec: "Treningi v Ajdovščini so polni smeha, heca in pogovorov, a trdo delamo za skupni cilj – biti boljši plesalci," pravijo. Ime Celestial izvira iz priimka njihove vodje Messec, ki se povezuje z mesecem, obenem pa simbolizira željo po ustvarjanju nebeško edinstvene umetnosti: "Ponosni smo na našo raznolikost, osebnostno in plesno. Drug drugega ne sodimo, temveč slavimo razlike med nami in spodbujamo unikatnost vsakega v naši skupini." Kot pravijo, se nikoli ne primerjajo z drugimi plesnimi skupinami. "Jasno nam je, da nikoli ne bomo nihče drug kakor mi. Naša unikatnost je naša super moč in tega se bomo za vedno držali."

Od gimnazije do profesionalnih poti Člani Celestial so raznoliki tudi po poklicnih in izobraževalnih poteh: nekateri so še gimnazijci, drugi že na fakultetah, nekateri pa že zaposleni. "Prihajamo iz pedagoške, turistične, ekonomske in računalniške smeri," pojasnjujejo, a ljubezen do plesa jih povezuje v skupni umetniški izziv. Velik del njihovih pripravljalnih ur mine v dvorani, kjer trenirajo. "V prostem času se družimo ob pitju kave ali osvežitve med treningi. Med seboj se veliko pogovarjamo in si stojimo ob strani tudi v zasebnem življenju. Ko veliko treniramo, večino svojega časa preživimo v dvorani, kjer imamo t. i. sleepoverje, se igramo družabne igre in se družimo. Skupaj tudi kdaj zažuramo, ker so zabave s plesalci najboljše zabave."

Ne zamudite druge polfinalne oddaje v nedeljo ob 20. uri na POP TV.

Spomini, ki ostanejo za vedno Med nastopi in potovanji ne manjka zabavnih trenutkov, denimo ko je član Tjaž na tekmovanju v tujini izgubil denarnico z osebnim dokumentom in moral v tujini ostati en dan dlje, se spominjajo v smehu. "Zdaj ob vsakem odhodu napademo Tjaža, če ima osebno in ga v tujini ne spustimo z oči." Sanje o svetovnem odru Uspehi skupine so že izjemni: evropski in državni podprvaki, tretje mesto na državnem prvenstvu, drugo mesto na državnem prvenstvu v malih skupinah in številne nagrade posameznikov. "Najbolj smo ponosni na našo predstavo Celestial, ki smo jo premierno uprizorili februarja 2024," pravijo. "Ta predstava je bila velik zalogaj in z njo smo si dokazali, da smo sposobni delati velike projekte in na odru stati kot glavni umetniki." Zavedajo se, da njihova umetniška pot ni samoumevna: "Inspiracijo črpamo iz vsakodnevnega življenja in čustev, ki jih prenesemo v gibanje in ustvarjanje." Njihova velika želja je postati prepoznavni na svetovnem odru, kjer bi širili svojo umetnost: Radi bi nastopali na velikih odrih v Sloveniji in po svetu, ustvarjali in predstavljali njihovo strast do plesa. Najprej jih čaka polfinalni oder Talentov, na katerega se podajajo nabiti s pozitivno energijo. "Vse se da, če se hoče," še dodajajo.