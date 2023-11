Cepetanje in solze: Verjamem, da je možno vse, kar si zaželiš

Nina Sirk, glasbenica iz Goriških brd, je prejela največ glasov in se tako prva uvrstila v finale devete sezone Slovenija ima talent. Ob razglasitvi je zajokala in rekla: "Sem vam rekla, da bom jokala!" Po koncu snemanja pa je za 24ur.com povedala: "Verjamem, da je možno vse, kar si zaželiš. Po tistem vnetju glasilk pa si res nisem predstavljala, da bom danes tukaj, kjer sem. Res sem hvaležna."

V polfinalu je zapela pesem The House of the Risinig Sun, za katero pravi, da je bila pesem, ki jo je zapela, ko je pred leti prvič stopila na oder in nastopila pred občinstvom. "Načeloma je nisem imela kategorirane kot prve, ker je to tudi prva pesem, ki sem jo kadar koli v živo pela na kakšnem odru, a po dolgem premisleku sem rekla 'back to the roots' (nazaj h koreninam, op. a.), in da je to najboljše, kar lahko pokažem," je povedala za naš portal še vidno pretresena zaradi šoka ob dobri novici: "Občutek na odru je bil tokrat malo bolj strašen kot na avdiciji, ampak samo zato, ker je v živo in je vseeno malo drugače. Tu smo bili vseeno razgaljeni pred vsemi in je prostor za napake, ki se lahko zgodijo komur koli, tudi profesionalcu."

In finale? Nina pravi, da ima nekaj stvari že naštudiranih, a da je ena ideja že fiksna, drugo pa bo prepustila interpretaciji in ideji.