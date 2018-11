Čeprav je bila odlična na snegu, je smučanje zamenjala za drog

Eva , članica Dua Kamikazete , je za 24ur.com povedala, da sta se obe s Tinkaro začeli ukvarjati s plesom ob drogu, ko sta opustili prejšnje športe, ki sta jih sicer trenirali kar nekaj let. Tinkara se je poslovila od atletike, Eva od smučanja. "Vedeli sva, da si morava poiskati nov šport, saj brez tega ne moreva živeti. Pole dance je postajal vedno bolj priljubljen. Zaznali sva ga na socialnih omrežjih, nato pa poiskali studio v najini bližini in odšli na prvi trening. Nikoli si nisva predstavljali, da nama bo na koncu toliko pomenil in spremenil najini življenji."

Deležni sta bili tudi posmeha

Tako Eva kot tudi Tinkara imata doma veliko podpore in so njuno odločitev za spremembo športa sprejeli z odprtimi rokami. Eva nam je povedala, da ji je bilo novico, da zaradi plesa ob drogu zapušča smučanje, najtežje povedati kolegom na belih strminah. "Težko je razumeti odločitev "odlična smučarka je raje pustila ta šport in šla plesat ob drog". Res se sliši smešno, ampak ravno takšne stvari hočeva spremeniti. Želiva, da razumejo, da je pole dance zahteven šport," je povedala Eva in dodala, da kritik ni bilo veliko, da pa sta bili tarči posmeha: "Pri vseh ljudeh je prva asociacija besede "pole dance" ravno striptiz ali kaj podobnega ... Veliko ljudi tudi ne razume, da mora plesalec ob drogu imeti zelo dober oprijem na samem drogu, če hoče izvesti kakšen element. Ravno zaradi tega smo vedno v topih in kratkih hlačah, saj je najboljši oprijem med kožo in železom, kar pa povzroča ogromno bolečin in tudi modrice. Na začetku sva iz vseh strani prejeli veliko posmeha in sramovanja. Zdaj je že veliko bolje, saj se ta šport vedno bolj razvija, zagotavljava pa, da bodo vsi spremenili mnenje, če se bodo samo enkrat poskusili dvigniti na drogu."

Zaradi močnega glasu se bojita Tjaše Fajdiga

Eva in Tinkara sta povedali, da se v prvi polfinalni oddaji, v kateri nastopata tudi sami, bojita Tjaše Fajdiga: "Vsi, ki bodo tekmovali z nama v prvi polfinalni oddaji, si zaslužijo svoje mesto v finalu, najbolj pa se bojiva Tjaše Fajdiga, saj je njen glas res izjemen. Seveda pa Primorci držimo skupaj!"

Med vsemi 35 polfinalisti pa poleg Tjaše navijata še za inoTa, Flipping Art, Tjašo Dobravec in Veroniko Steiner.