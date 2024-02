Čeprav sta ostala brez polfinala, sta nad Talenti navdušena: To je potrditev, da nekaj delam prav

V deveti sezoni šova Slovenija ima talent smo videli in spoznali ogromno številko talentiranih posameznikov in tudi skupin, ki so na našem odru pokazali, kaj vse znajo. A žal v polfinalu in finalu ni prostora za vse, čeprav so se nekateri na polfinale pridno pripravljali. Dvema kandidatoma, dvema vokalistoma, ki smo ju spoznali na avdicijah, je polfinale Talentov ušlo za las. To sta Jakob Močnik in Ana Skumvač.

Pevca Ana Skumvač in Jakob Močnik, ki smo ju spoznali na avdiciji Slovenija ima talent, sta se lansko jesen pridno pripravljala za polfinale Slovenija ima talent, saj se je produkcija v času epidemije naučila, da se lahko zgodi karkoli in da je dobro vedno biti pripravljen. Če bi v katerem koli polfinalu kateri od nastopajočih zbolel, bi Ana in Jakob čakala v nizkem startu. A do tega ni prišlo, kar pa ne pomeni, da vokalista nista izkusila velikega odra in čara naše produkcije.