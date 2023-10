Cirkus Star o vzornikih: Navdušeni sva nad Tamio Šeme s Talentov

Deklici Ajda in Valentina sta na avdicijski oddaji tako navdušili s svojim nastopom na visečih obročih, da je Lado Bizovičar na koncu pritisnil zlati gumb in jima tako zagotovil direkten vstop v polfinalno oddajo. Osnovnošolki sta na Talentih predstavljali društvo Cirkus Star, kjer deklice trenirajo skupaj s trenerko Lariso, ki si prizadeva, da bi društvo rastlo in se razvijalo. Deklici pravita, da je njuna vzornica Tamia Šeme, ki jo gledalci poznajo iz pretekle sezone Slovenija ima talent. Dekleti dua Cirkus Star bomo lahko znova gledali že to nedeljo, v prvi polfinali oddaji, ob 20. uri na POP TV.

"Cirkus Star društvo je skupina okoli 40 deklet, različnih starosti in znanj. Skupaj se učimo cirkuških umetnosti v zraku in na tleh. Vsako leto se predstavimo z novoletno in zaključno predstavo, kjer nastopajo čisto vsi člani. Letno naredimo tudi gledališko predstavo, v kateri sodeluje produkcijska skupina starejših članic," je društvo opisala Larisa, njihova trenerka, ki je Ajdo in Valentino tudi prijavila v Slovenija ima talent.

Deklici sta avdicijsko točko vadili tako dolgo, da so se na koncu že spraševali, če bodo z njo sploh prepričali žirante in gledalce. A trud je bil poplačan, saj sta dekleti od Lada Bizovičarja dobili zlati gumb in s tem tudi direktno uvrstitev v polfinale. Žirantje so med nastopom videli, da sta Ajda in Larisa res dobri prijateljici in da si zaupata, saj njuna točka nikakor ni bila lahka in je zahtevala veliko zaupanja v drugo osebo. "Med sabo smo zelo povezane, saj nas Larisa uči medsebojnega sodelovanja in ne tekmovanja," je povedala mala Ajda, Larisa pa je dodala: "Na Slovenija ima talent sva se prijavili kot predstavnici naše šole. Sloveniji želiva predstaviti vse, kar počnemo v naši šoli in lepote cirkuških veščin ter vadbe v zraku."

Slovenija ima talent – valilnica vzornikov Vsako leto se najde kakšen nastopajoči, ki je svojega vzornika našel prav v oddaji Slovenija ima talent, saj se na tem odru resnično lahko pokažejo najrazličnejše veščine in tako gledalcem vlijejo pogum, da se tudi sami prijavijo. Tako je bilo tudi z duom Cirkus Star. Deklici pravita, da je ena njunih vzornic zagotovo Tamia Šeme, ki smo jo spremljali v pretekli sezoni Talentov in je osvojila drugo mesto. "Tamia je zelo lepa in dosledna. Slediva ji na Instagramu, kjer sama rada pokaže potek treninga določenega giba. Vidiva, da je normalno tisočkrat pasti in se pobrati, preden narediš tisti perfektni gib," pravi Valentina in dodaja: "Pri Tamii naju najbolj navdihuje njena eleganca in energija v samem nastopu. Dela zelo težke figure, za katere je potrebno veliko treninga. Ko je na odru, pa vse izpelje z nasmehom in lahkoto."

icon-expand Tamia Šeme v finalu pretekle sezone Slovenija ima talent. FOTO: Damjan Žibert