Damjan: 'Ladu bom dokazal, da je nastop lahko še boljši'

Žiranti šova Slovenija ima talent so imeli glede njegovega nastopa različne poglede. Lado ga je označil za imitatorja Elvisa in ni videl potenciala za naprej, medtem ko so ga Ana, Marjetka in Andrej zasuli z lepimi komentarji. Ampak Damjanu Pöršu to ni vzelo volje: odločen je, da bo Ladu v naslednjem krogu pokazal, da je lahko še boljši.

OGLAS

Damjan Pörš, ki se je na Slovenija ima talent predstavil s Presleyjevo My boy, nam je zaupal, da je že kar nekaj sezon nazaj razmišljal, da bi se prijavil, a mu nekako ni uspelo. "Tokrat me je prijavila moja punca Urša, za kar sem ji zelo hvaležen," je dodal. Zaupal je, da je bil pred nastopom kar malo nervozen. "Nisem vedel, ali bo v redu izpadlo," je bil negotov in nadaljeval: "Trema je bila seveda prisotna. Na odru sem se kar malo tresel, a vendar mi to ni preprečilo uspešno izvedenega nastopa." Na odru se je izkazal. "Potem, ko sem videl prikazano na televiziji, sem bil zadovoljen," je bil ponosen na nastop. "Tudi s komentarji sem zadovoljen; morda malo manj le z Ladovim, ampak mu bom dokazal, da je lahko nastop še boljši," je odločen.

Damjan Pörš FOTO: POP TV icon-expand

Poje, odkar pomni Damjan je v oddaji zaupal, da je pred manj kot letom dni izgubil dedka. Izguba je zanj izjemno boleča, ker je dedek pri njem po ločitvi staršev prevzel očetovsko figuro in je ob njem odraščal. "Njegova izguba me še vedno boli in mislim, da nikoli ne bo minila ..." je iskren Damjan. "Z dedkom sicer nisva nikoli skupaj pela, saj on ni nikoli pel - vsaj ne zares. Kaj pa kdaj pa je zapel v šali," se spominja. In če dedek skoraj nikoli ni pel, za Damjana velja prav nasprotno. "Že kot majhen deček sem začel peti, zato me je mami vpisala v otroški pevski zbor v osnovni šoli," pravi. "Pa tudi sicer sem rad zapel ob kakšni pesmi na radiu, vsakič ko sva se z dedkom ali pa mami vozila v avtu. Sprva sem pel ob narodnozabavnih napevih, kasneje pa sem se navdušil nad starim popom, pri katerem vztrajam še danes."

Damjan Pörš FOTO: POP TV icon-expand

Shujšal 40 kg in pridobil na samozavesti Nekaj težav je bilo v času odraščanja, ko mu je glas mutiral. A kot se pošali, ne zanj, ampak za druge. "Ko je prišlo obdobje mutacije, sem verjetno šel mami marsikdaj na živce s piskajočim glasom, a nikoli nisem nehal peti. Konec prvega letnika gimnazije pa sem ugotovil da moj glas sovpada z Elvisovim in nadaljeval v tej smeri. Bolj aktivno pa sem začel peti pred približno tremi, štirimi leti, ko sem shujšal in pridobil na samozavesti," je še delil. Kot je zaupal, je shujšal neverjetnih 40 kilogramov. "Bil sem predebel, samozavest je bila vse manjša in tudi na zdravju se je že začenjalo poznati: previsok pritisk in utrip ..." Damjan je zaposlen in dela v elektrotehniški smeri. "Nekako kot Elvis," se pošali 25-letnik, ki sicer v prostem času rad popravlja avtomobile, trenutno pa s svojim dekletom prenavlja stanovanje. "V prihodnosti si želim še čim večkrat stati na velikih odrih in navduševati publiko s starim popom ter ga tako ohranjati živega," ne skriva ambicij, a ostaja prizemljen. "Če bi lahko nekoč živel samo od glasbe, bi o tem temeljito premislil. S punco si želim ustvariti družino in živeti preprosto in lagodno življenje in uživati v majhnih stvareh."