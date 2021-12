David Stojanović: Za vse je 'kriva' Nika Kljun

13-letni David Stojanović je na avdicijskem odru šova Slovenija ima talent navdušil s svojim plesnim znanjem in gibalno natančnostjo, sam pa pravi, da je za tem veliko trdega dela. "Začelo se je tako, da sva z mojim očetom gledala plesni film 'Step up', na koncu filma pa je bila glasba in sem nekaj odplesal. Oči mi je rekel: 'David, to je bilo pa dobro, daj še enkrat zapleši ...' In potem me je vprašal, ali bi želel plesati. Ker nisem bil prepričan, mi je pokazal posnetek Nike Kljun, ki me je prepričala, saj sem po ogledu posnetka rekel, da želim v plesno šolo," se svojega plesnega začetka spominja David, ki je že po prvem plesnem treningu vedel, da je ples njegova ljubezen in da si dejansko želi to početi v življenju. "Ples mi res ogromno pomeni in si iskreno res ne predstavljam življenja brez plesa."

Čeprav je za Davidov začetek "kriva" Nika Kljun, pa sam pravi, da je njegova največja vzornica Ysabelle Captule. "Moja vzornica je, ker je res odlična plesalka in koreografinja, uči po svetu, dela za znane izvajalce in vse to želim početi tudi jaz," je priznal David, ki je na odru Talentov navdušil s hip hopom in poppingom. "Iskreno rečeno, ne obvladam niti hip hopa niti poppinga. (smeh) Se učim in se vedno bom, oba stila pa imam zelo rad," je še povedal David, ki ima doma že številne plesne pokale. "Bil sem državni in pokalni prvak v hip hopu in electric boogieju, bil sem vice svetovni prvak v obeh zvrsteh in evropski prvak v electric boogieju. Za tem pa je res veliko treningov in trdega dela. Tako me tudi uči moj oče, da brez trdega dela ni uspeha," je še priznal mladenič, ki se v prihodnosti vidi čez lužo, v ZDA, kjer želi ustvarjati kot profesionalni plesalec in koreograf. "Vidim se tudi v šovbiznisu, morda ob boku Chrisa Browna, ki je res dober plesalec in tudi pevec."

