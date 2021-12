De liri: Poznava se od malih nog, praktično sva že družina

Vstopili smo v finalni teden šova Slovenija ima talent, kjer smo pod drobnogled vzeli vseh deset finalistov. Prvi sta Zala Kores in Julija Bratec Veleski, znani kot De Liri, ki imata zelo zanimivo skupno zgodovino.

Očarljivi, talentirani in vedno nasmejani Mariborčanki, Zala Kores in Julija Bratec, imata sicer različni akademski ozadji, ki pa ju druži glasba. Julija je študentka na Akademiji za glasbo Zagreb, kjer študira harfo, Zala pa je študentka socialnega dela in trenutno zaposlena v vrtcu kot spremljevalka otrokom s posebnimi potrebami. S svojim talentom sta očarali žirijo in Slovenijo, a njuna skupna zgodba sega že leta nazaj.

icon-expand Dekleti, ki ju povezuje ljubezen do glasbe, se poznata že od malih nog. FOTO: Damjan Žibert

"Najin duo De Liri je rezultat prijateljic, ki ju glasba povezuje že od osnovne šole in želje sorodnikov ene izmed njiju, da bi igrali na poročnem obredu. Odzivi na poroki so bili odlični in tudi midve sva ob igranju počutili čudovito, tako sva uradno ustvarili najin duet. V glasbi in ustvarjanju glasbe izjemno uživava, predvsem pa uživava takrat, ko pred seboj zagledava zadovoljno in ganjeno publiko," priznata Julija in Zala, ki se z nasmeškom spominjata tudi svojih začetkov. "Poznava se že iz osnovne šole, kjer sva skupaj peli v pevski šoli Carmina Slovenica. Potem so se najine poti malo razšle, potem pa sva se spet srečali na našem družinskem kosilu, ker je moj brat začel hoditi z Julijo. Sva skoraj že družina," je priznala Zala, ki je sicer sestra glasbenika in radijskega voditelja Tima Koresa - Korija, ki je Julijin partner.

Julija in Zala se po avdicijskem in polfinalnem nastopu v šovu Slovenija ima talent, kjer sta navdušili, veselita tudi nastopa v finalu, ki bo, kot pravita sami, spet nekaj posebnega. "Ni pa bilo vedno lahko, saj veste, vsak začetek je težak," pravita glasbenici, ki sta se z veseljem spominjata tudi svojih začetkov in treme, ki ju je prvič izdala.

"Sama sem na tekmovanju za harfo v četrtem letniku srednje šole na odru prvič zmrznila. Čisto sem se izgubila in nisem vedela, kaj igram. Bila sem zelo dobro pripravljena in tudi prvič nisem imela treme. No, to, da nisem imela treme, se je izkazalo za slabo, tako da sem od takrat celo malo hvaležna za tremo," se v smehu spominja Julija, Zala pa dodaja: "Vem, da mi je na nastopu v vokalni skupini v srednji šoli iz glave padlo besedilo, medtem ko sem pela, čeprav sem si ga še tik pred nastopom ponavljala. Ko je prišel moj trenutek za solo, sem si pričela besedilo pesmi izmišljevati in ni imelo nobenega smisla. Je bilo pa zanimivo. (smeh)"

Zala in Julija, ki ustvarjata pod imenom De Liri, pravita, da sta na finale, ki bo to nedeljo ob 20. uri na POP TV, zelo dobro pripravljeni. "Na oder greva uživat in dati vse od sebe. Veva, da se bova imeli super, ker so vsi ostali finalisti nekaj posebnega in že komaj čakava, da vidiva vse," sta še priznali glasbenici.



