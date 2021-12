Zlati lističi, ki so leteli po zraku na finalu Talentov, so se že polegli, Štajerki De Liri pa sta elan, pridobljen z nastopi v naši oddaji, usmerili v ustvarjanje prve avtorske pesmi z naslovom Visoko. Julija in Zala sta pridobili na samozavesti in ambicij za ustvarjanje glasbe jima ne manjka.