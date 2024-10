Dejan Vunjak o Talentih: Oče nam je za nastop posodil svoje klobuke

Dejan Vunjak je leta 2010 v prvi sezoni Slovenija ima talent nastopal skupaj s skupino Balkan Boys , ki jo je ustvaril skupaj s svojimi srednješolskimi sošolci. A koliko ljudi se pravzaprav spomni, da je bil Dejan v Talentih? "Pri meni se je zgodilo toliko drugih stvari, da ko jim rečem Slovenija ima talent, se me od tam res ne spomnijo. Pa tudi takrat je bila zgodba povsem drugačna, to je bila prva sezona, ko je zmagala Lina Kuduzovič in Lina je res pustila res en ogromen močen pečat. Mi smo tudi prišli do polfinala, finale nam je ušel. Je pa tudi res, da sem se od takrat tudi spremenil, kar nekaj las je šlo in kar nekaj kilogramov je prišlo. (smeh) Mogoče tudi zato! Pa šel sem iz trobente na harmoniko. Mogoče tudi zato."

Dejan pravi, da je vesel, da so se opogumili in nastopili na odru Slovenija ima talent ter da se mu oddaja zdi ena boljši odskočnih desk: "Še danes sem mnenja, da je to najboljši začetek, da prideš na televizijo, da se pokažeš, da pokažeš, kaj znaš. Dobiš zelo velik spekter različnih poslušalcev in skušaš dobiti tisti odstotek poslušalcev, ki jim je všeč, kar predvajaš. Zdaj smo pri deseti sezoni šova in to res podpiram."

Glasbenik se je ob pogledu na posnetke iz prve sezone in njihovega nastopa spominjal, kako zelo zagreti so bili s fanti ob začetku svoje glasbene kariere. Kot je povedal, so začeli delati svoje logote, razmišljali o videzu, ki ga bodo imeli. "Mislim, da je bilo celo tako, da nam je moj oče rekel, da moramo tudi o imidžu razmišljati in nam predlagal, da ima vsak od nas klobuk ter nam jih tudi posodil," je povedal Dejan o pokojnem očetu Brendiju, ki je bil znan tudi po svojem zaščitnem znaku - klobuku. "Tega smo se res lotili celovito. Spomnim se, da smo res veliko vadili in da smo bili res zagnani," je povedal Dejan in po ogledu posnetkov v smehu povedal: "Malo mi je nerodno. Nerodno mi je gledati, ker ne maram sam sebe gledati, potem pa se vidim tako mladega in si rečem, nikoli več!"