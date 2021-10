23-letni Til Čeh ne skriva, da je prav Dejan Vunjak njegov vzor, zato upa, da bo lahko počel to, kar ga v življenju najbolj veseli – peti, nastopati in zabavati občinstvo. Njegov nastop je samo za nas komentiral tudi Dejan Vunjak. "Vesel sem, ko vidim, da ljudje radi prepevajo moje pesmi. To me napolni z energijo in mi da še dodaten zagon, saj je to nekaj največ, kar si lahko avtor zaželi," je priznal Dejan, ki pa težko oceni, ali je Til zadel njegovo energijo. "Sebe je težko ocenjevati, saj se ne vidim kot zunanji opazovalec. To mi je vedno najtežje. (smeh) Sem to, kar sem in kakršno koli energijo že oddajam ljudem je verjetno zato, ker resnično uživam v tem, kar delam."