Obeta se boj devetih finalistov in nastop Jana Plestenjaka

Da je letošnja – že osma – sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent zares posebna, nepredvidljiva in polna presenečenj, se je izkazalo tudi v finalnem tednu. Veliko presenečenje, šok in razočaranje je kot strela z jasnega oznanila novica, da bo v nocojšnjem finalu nastopilo le devet finalistov, saj se je deseti finalist, hrvaški glasbenik Dino Petrić , s koronavirusom okužil tik pred finalom, zato mu je bitka za zmago ušla za las.

Letošnja sezona je postregla z zares zanimivimi talenti, nekaterimi še nevidenimi in tudi takšnimi, ki so posebni na svojem področju. "Letošnja sezona je bila res nekaj posebnega. Toliko različnih talentov, kot jih je bilo letos, že dolgo nismo imeli. Nocoj nas čaka zares razburljivi finale šova, ki je spet dokazal, da Slovenija lahko pokaže še veliko. Kdo bo najbolj prepričal gledalce in gledalke s svojimi vrhunskimi točkami, pa bo znano nocoj," sta pred začetkom finalne oddaje povedala zabavna voditelja Peter Poles in Sašo Stare.