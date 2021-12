Dino Petrić iskreno o tem, ali je samski ali zaseden?

Eden od desetih finalistov priljubljenega šova Slovenija ima talent je tudi hrvaški pevec Dino Petrić, ki je v šovu že zapel svojo verzijo slovenskih uspešnic Meni dobro je od Jana Plestenjaka in Ko si na tleh od skupine Pop Design, zdaj pa vsi že ugibajo, katero pesem si bo izbral za finale šova Talentov. "To sem jaz. Želim si, da v glasbi dosežem uspeh, ki bi si ga moja publika, ki me podpira in spremlja, želela. Tudi za pesem, ki jo bom zapel v finalu, sem prepričan, da bo Sloveniji všeč. Meni je zelo," je pred nedeljskih finalom priznal Dino, ki si v prihodnosti želi posneti album priredb slovenskih pesmi, kar bi bil njegov največji poklon Slovencem.