Dino Petrić: Od nagajivega lumpa do glasbenega zvezdnika

Velik talent s Hvara, ki na Hrvaškem velja za enega najboljših mladih vokalistov, Dino Petrić, je nase prvič opozoril na šovu The Voice, nato v priljubljeni glasbeni oddaji A Strana, letos pa je s skladbo Desi se navdušil tudi na slovitem CMC Festivalu Vodice 2021. In čeprav so se mu na hrvaškem estradnem nebu že pošteno odprla vrata v svet zabave, je simpatični Dino svojo srečo preizkusil tudi v osmi sezoni šova Slovenija ima talent.

"Glasba je moja velika ljubezen, je moj posel, moja strast in vse najlepše, kar obstaja. Ja, včasih je lahko tudi zelo naporno in težko, ampak takrat prevladata volja in moč, če se ukvarjaš s tistim, kar tako zelo ljubiš," je priznal Dino, ki pravi, da vedno, ko stopi na oder in zapoje, pozabi na vse skrbi. "Odkar sem se začel zavedati, da živim, diham in sem bitje, od takrat pojem in imam to ljubezen do glasbe. Pel sem, preden sem začel govoriti in to so prepoznali moji starši, brat in sorodniki. Od nekdaj je bila glasba zame na prvem mestu. Pred leti v enem največjih požarov v Dalmaciji, nam je na žalost zgorelo vse in smo čez noč ostali brez vsega imetja. To je bil razlog, da me starši niso mogli vpisati v glasbeno šolo, ko sem si to zaželel. Nismo imeli denarja in možnosti, da bi me vpisali in plačali šolanje v glasbeni šoli, ker ni bilo poceni, zato je glasbeno šolo zamenjal nogomet," se spominja Dino, ki pravi, da je kot otrok bil pravi mali pobalin, ki je občasno delal preglavice in vragolije vsem sokrajanom.