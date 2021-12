Dino Petrić zaradi okužbe s koronavirusom ostal brez finala

Epidemija, ki zdaj traja že skoraj dve leti, nas je naučila, da rek 'edina stalnica so spremembe,' resnično drži. Na to se je morala pripraviti tudi ekipa, ki ustvarja priljubljeni šov Slovenija ima talent in na to so morali biti pripravljeni tudi vsi nastopajoči.

"Ne bom lagal, na tleh sem. In hudo mi je. Tik pred finalom mi je korona odnesla sanje. Sem brez enega simptoma, zato sem bil še toliko bolj zrušen in šokiran, ko sem danes zagledal pozitiven test. Življenje je tako izbralo in tukaj se moja pot na talentih konča. A bilo je pravljično. Vsi odzivi, ljubezen slovenske publike. To, kar se je dogajalo, mi je polepšalo leto, uvrstitev v finale mi je dala neizmeren zagon. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so me na tej poti podprli, me sprejeli, glasovali zame in vlili toliko ljubezni do slovenske glasbe in publike. Rad vas imam, vaš Dino." je o celotni situaciji za 24ur.com povedal Dino.

In čeprav Dina žal ne bomo spremljali v finalni oddaji, produkcija sporoča, da ste vsi, ki ste navijali za Dina in zanj tudi glasovali, ste še vedno v žrebu za nagrado 1000 evrov in v žrebu za novi avtomobil Volkswagen Polo.