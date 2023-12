Dobili bomo še zadnja dva finalista

V preteklih polfinalnih oddajah je izmed 20 nastopajočih proste stolčke v velikem finalu šova Slovenija ima talent zasedlo 8 tistih, ki jim je občinstvo namenilo največ glasov. Še zadnjih pet nastopov bomo videli, boj za zadnji dve vstopnici pa bo več kot težak.

Na oder bo stopila zasedba petih navdušencev nad strašenjem, Gozd strahov, ki z dodelanimi maskami, gibi in 'triki' požene strah v kosti tudi najbolj pogumnim. Prisluhnili bomo Špeli Šemrl, mladi talentirani harmonikašici, ki s tem instrumentom malodane izvaja čudeže. Spomnimo: Špelo je v polfinale odnesel zlati gumb, ki sta ga hkrati stisnila Lado in Andrej. Zaplesala bo unikatna Tatjana Gajanović, ki je v avdicijski oddaji navdušila s svojim prav posebnim slogom. Odvila se bosta tudi dva pevska nastopa. Maja Drljepan, ki je v polfinale prišla s pomočjo zlatega gumba obeh voditeljev, se na odre zdaj vrača po dolgih letih premora. Po vstopnico za finale pa je prišla tudi Nuša Bezjak, mlada šolana pevka s čudovitim glasom, ki sanja o svetli pevski karieri.

V finalu je prostora za 10 najboljših. V preteklih polfinalnih oddajah so se v finale uvrstili Nina Sirk, Cirkus Star (Valentina in Ajda), Jure Kotnik in Acro Connection (Alja in Matjaž), Ahmed Kullab in Domen Kljun ter Arbadakarba (Tina in Matjaž) in Maria Sofia Tovar Brčić. Katera dva nastopa bosta pa tokrat najbolj prepričala in se uvrstila v finale? Odločitev je znova v rokah gledalcev.