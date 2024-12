Dobili še zadnje finaliste Talentov: vzhičenje, navdušenje, tudi stres

"Zelo lepo je, da smo se uvrstile v finale. Zelo smo vzhičene, navdušene, malo tudi v stresu, ker je finale že čez dva tedna. Stresno, ampak nadvse navdušujoče," so povedala dekleta plesne skupine Plac in dodala, da so bile priprave na polfinalni nastop intenzivne in na trenutke naporne: "Ampak tudi ko je stresno, se imamo lepo in najdemo čas za hec." Finale? "Nastop moramo še malo predebatirati. Ideja obstaja in je zelo dobrodušna, topla, zanimiva in nadvse drugačna."