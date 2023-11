Domen Kljun: Finalna točka bo zajela vse moje pevske sposobnosti.

"Občutki po nastopu so neverjetni. Tisti večer se sploh nisem zavedal kaj je pravzaprav zgodilo. Sedaj nekaj dni po tem, pa se dobro zavedam, da me imajo ljudje radi in me podpirajo," je za naš portal povedal pevec Domen Kljun, ki je po nastopu prejel pohvale "iz praktično cele Slovenije." Domen se na finalno točko že pripravlja. In kaj obljublja?