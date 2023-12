Domen Kljun: Povpraševanja prejema tudi že za leto 2025

"Največ je odziva na Facebooku, na Instagramu pa sem bolj na novo," pravi Domen Kljun , ki po nastopu na odru Slovenija ima talent začenja okušati, kako je biti prepoznaven. "Dobivam prošnje, sporočila, predvsem za nastope za poroke," je zaupal. Medtem ko si nekateri želijo zagotoviti, da bi na njihovi poroki pel v prihodnjem letu, je nekaj tudi takšnih, ki si želijo svoj termin zagotoviti že za leto 2025. Ker je to zanj nekaj bolj novega, programa, kaj vse bo pel, še nima izdelanega, je pa, kot pravi, želja mnogih, da bi zapel tudi pesem z avdicijskega nastopa. "Imam v načrtu tudi eno presenečenje, ko naj bi zapel to, kar sem pel na avdiciji," je zaupal in dodal: " Drugače pa res nimam še niti seznama, kaj vse bom pel na porokah." Domen je še zaupal, da na nastopih ne bo sam – nastopa v duetu s svakom, ki igra kitaro in poje. "Res so se mi odprla vrata," ugotavlja. "Že po avdiciji je bilo kar noro, zdaj, po polfinalnem nastopu, pa še bolj."

Domen se v zadnjem času intenzivno pripravlja na finale. Pesem, ki jo bo zapel na finalnem odru, je doslej zapel le pred ženo in svakom. Pevskega nastopa sicer načeloma ne vadi pred drugimi, ampak največkrat sam. "Drugače pa največ pojem v službenem avtu – tam imam največ časa," se je pošalil pevec, ki se sicer ukvarja z nabavo in prodajo suhe robe.

Ko se spomni prvega nastopa, ne more mimo treme, ki ga je skoraj ohromila, preden je začel peti . "Ko sem čakal na avdicijo, še nisem vedel, kaj me čaka, zato nisem bil tako živčen. Na pripravah, tik preden sem stopil na oder, pa je bilo neverjetno," se spominja. Pred drugim, polfinalnim nastopom, ni bilo nič lažje. "Vse do srede, ko smo imeli vajo, je bilo napeto," je priznal, potem ko je vse skupaj steklo, pa ga je tudi trema malce minila. "Ko smo šli parkrat čez, je bilo lažje, v nedeljo, ko je bil polfinale, pa sem komaj čakal, da stopim na oder in da bo vse mimo, da vidim, kako se bo razpletlo." Nad rezultatom je seveda navdušen in pravi, da se zdaj že zelo veseli finala. "Tudi zato, da spoznam vse druge finaliste. Tudi to se mi zdi pomembno," je povedal. Pozna le nekaj tistih, s katerimi je bil skupaj na avdiciji. "Ostalih pa ne poznam in že komaj čakam, da vse spoznam," se veseli novih poznanstev in izkušenj.

Domen je sicer po polfinalni oddaji že napovedal, da želi v finalu pokazati še več in občinstvo še bolj očarati. "Finalna točka bo zajela vse moje pevske sposobnosti," je tedaj napovedal in dodal, da bo točka pevsko najzahtevnejša od vseh njegovih treh nastopov na Talentih.