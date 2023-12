Domen Kljun pozno v noč slavil zmago na Talentih

Preostali finalisti šova so po koncu devete sezone šova Slovenija ima talent v en glas prepričani, da si je Domen Kljun zaslužil zmago. Ostal je zvest sam sebi, bil je avtentičen in z glasom dokazal, da ima talent, so dejali. Kljun, ki je navdušil tako sotekmovalce kot žirijo in predvsem slovensko občinstvo si dan po zmagi zdravstveno še ni opomogel. Za to je najverjetneje krivo tudi slavje, ki se je odvijalo pozno v noč.

Da si je za finalni nastop le nabral moči in predvsem glasu, je zahvalna njegova soproga, ki ga je vselej podpirala. Kljub temu pa do konca ni vedel, ali mu nastop uspel: "Pesem sem nekako odpel do konca in se nato oddahnil. Pred nastopom sem poskusil enkrat zapeti, pa ni šlo. Na oder sem šel s prazno glavo in si rekel, kar bo, bo. Če se bom ustavil, se bom pa ustavil."

Domen je bil že pred zmago na Talentih zelo priljubljen med poročnimi pari, kako pa bo zmaga vplivala na njegovo nadaljnjo glasbeno pot, pa bo kmalu jasno.