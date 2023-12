Domen Kljun: Zaradi bolezni sem bil pred nastopom precej živčen

Ob razglasitvi zmagovalca, sta Sašo in Peter prebrala tvoje ime. Kakšni so bili občutki v tistem trenutku?

Kako si zadovoljen s svojim današnjim nastopom?

Moram reči, da preden sem stopil na oder, da sem bil precej živčen, ker nisem vedel, ali bom sploh lahko začel ali ne. Pred začetkom sem zamižal, malo sem se zamislil in ko sem enkrat pel, sem vedel, da je to to. Cel čas sem imel v glavi, da so me ljudje sprejeli. Rekel sem si, da moram samo še enkrat zapeti in je to to.

Kako si izbral današnjo pesem, zakaj ravno Vrača se pomlad Ota Pestnerja?

Pri izbiri mi je pomagal prijatelj. Dajal mi je predloge, pesmi sem poslušal in to sem res začutil. Oto mi je itak eden najboljših pesmi, tudi zdaj pri teh letih. Sem si rekel, da se moram s to pesmijo predstaviti.