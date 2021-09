Druga priložnost je kot popravni izpit

Novost letošnje sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent je t. i. Druga priložnost, ki jo dobijo le nekateri talenti, za katere zvezdniška žirija misli, da lahko pokažejo več.

V prvi avdicijski oddaji osme sezone spektakularnega šova Slovenija ima talent sta žirantki Marjetka Vovk in Ana Klašnja sožirantoma Branku Čakarmišu in Ladu Bizovičarju predstavili idejo o t. i. Drugi priložnosti, ki jo bodo med avdicijskimi oddajami podelili nekaterim talentom.

Zvezdniška žirija je letos vpeljala novost in posebnost, ki se ji reče Druga priložnost.

"To pomeni, da imajo izbrani talenti možnost, da spremenijo, izpilijo ali nadgradijo svojo točko, s katero so se predstavili v avdicijski oddaji, in se nato še enkrat predstavijo v zadnji avdicijski oddaji," je povedala Marjetka, Ana pa razložila po domače: "To pravzaprav pomeni, da tekmovalec, ki dobi Drugo priložnost, ne dobi niti ja niti ne, ampak še eno šanso, ki ji lahko po domače rečemo tudi popravni izpit."

V prvi oddaji je Drugo priložnost dobil 21-letni Kostja Komel Nardin iz Nove Gorice: "Jaaa, zelo se bom potrudil! Naslednjega nastopa se že zelo veselim, dobil sem nekaj navodil in usmeritev, kako izboljšati svoj nastop, in komaj čakam, da pridem spet in doživim še enkrat oder talentov."

Kostja bo svojo Drugo priložnost zelo dobro izkoristil. FOTO: Damjan Žibert

Drugo priložnost so dobili tudi trije pevci, ki sestavljajo fantovsko skupino Booom!: "Z odprtimi rokami smo vzeli Drugo priložnost. Marjetka nam je dala izziv, da se pridemo še enkrat pokazat in naštudiramo večglasno ubrano petje. Seveda pridemo še enkrat! Druga šansa je, kot da bi se nam odvalil kamen od srca, in seveda jo bomo izkoristili za to, da dokažemo, da znamo peti," so povedali trije pevci, med katerimi je tudi sin legendarne pevke Nuše Derenda.

Fantovska skupina Booom! se že vneto pripravlja na svoj "popravni izpit" na odru talentov. FOTO: Damjan Žibert