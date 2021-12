Drugouvrščena Tamia Šeme: Nisem razočarana, zelo sem ponosna sama nase

Tamia, prišla si v superfinale! Kaj ti je šlo po glavi ob razglasitvi tvojega imena kot prve superfinalistke? Ko so me razglasili kot prvo polfinalistko, sem bila res presrečna, šlo mi je kar na jok od sreče, bila sem res pod velikim adrenalinom in hkrati oddahnjena, da sem že izbrana za superfinalistko in je do zmage res samo še malo. Zmaga je šla na koncu v roke Tajdi Korče. Si kaj razočarana, da nisi zmagala? Če sem čisto iskrena, sem res zelo močno verjela vase, še posebej, ko sem izvedela, da sem superfinalistka, zato je bilo razočaranje ob razglasitvi malo večje. Nisem pa nad sabo razočarana, ravno nasprotno, nase sem zelo ponosna! Sama zase sem zmagovalka, kot sem to sporočila že s svojim nastopom, saj sem s svojim trdim delom in lastnim napredkom že velikokrat premagala sama sebe in to se mi zdi najpomembnejše. S tem bom nadaljevala še naprej in komaj čakam, da svojo pot nadaljujem še bolj samozavestna in ponosna kot prej.

Kako si ti gledala na Tajdin nastop in njen talent? Tajdin talent in vse njene nastope zelo občudujem, saj sem tudi sama v podobni zvrsti, kjer se moram prav tako raztegovati oziroma biti zelo gibljiva. Prav zato vem, da je za to disciplino potrebno zelo veliko trdega dela. Raztegovanje vsak dan niti slučajno ni lahko, še posebej pa je težko priti do dobre gibljivosti v hrbtu brez poškodb. Tajdo zato res občudujem in ji privoščim zmago! Morda še ni pravi čas za to, ampak vseeno, si lahko obetamo morda tudi vajino sodelovanje pri kakšnem projektu? Navsezadnje sta obe več kot izjemni v tem kar počneta ... Tajdo sem že takoj po končani oddaji povabila v naš cirkus, saj bi z njo z veseljem sodelovala. Mogoče pa v prihodnosti res sestaviva kakšno skupno še bolj noro točko in tako še skupaj navdušiva Slovenijo. V superfinale šova Talentov sta prišli dve "gibalki", kar je zelo lepa popotnica za naprej, kajne? Si presenečena, da sta prav vidve s Tajdo najbolj navdušili Slovenijo? To, da sva v superfinale prišli dve "gibalki", se mi zdi res super, ker to pomeni, da ljudje vedno bolj razumejo, da je za gibalni talent res potrebno poleg samega talenta še trdo delo. Je tudi zelo lepa potrditev, da naši nastopi izgledajo res zelo dobro.

Kako pa si sicer zadovoljna s finalnim nastopom?

S finalnim nastopom sem zelo zadovoljna, ker sem imela za pripravo le-tega zelo malo časa in sem ta čas res dobro izkoristila ter uspela zelo hitro napredovati. Nastop zame sicer ni bil popoln, ker nekatere stvari vseeno niso bile še najbolj natrenirane in mi ni čisto vse uspelo kot sem želela. Sem pa ponosna nase, ker sem za nastop dobila zelo veliko lepih komplimentov od svojih podpornikov, kar mi pomeni res veliko!



Kaj pa tvoje želje za prihodnost?

Moja največja želja v prihodnosti je, da bi čim več nastopala, učila in da bi se lahko šla na cirkuškem področju šolat v tujino ter potem to znanje prenesla v Slovenijo. Tako bi lahko tudi tukaj razvila profesionalne cirkuške nastope in za sabo pustila nek pečat.



Kaj pa tvoji naslednji koraki? Zagotovo bodo tvoje nastope iz šova opazili tudi v tujini ... Si obetaš tudi kaj v tej smeri?

Moji načrti za naprej so zaenkrat še zelo odprti, ker mislim, da je najbolje, da se prepustim, kam me bo odnesla pot. Bom pa seveda zelo odprta za nova sodelovanja in že komaj čakam, da začnem pripravljati nove točke.



Finale je mimo, ponedeljek je bil čas za počitek, kaj pa zdaj, sledijo novi cirkuški podvigi?

Takoj po nastopu sem se odpravila v cirkus, kjer so mi moji najbližji pripravili najboljše presenečenje. Vsi skupaj so se zbrali na mojem najljubšem kraju; v cirkusu Fuskabo, da so gledali celo oddajo in zame navijali. Po oddaji pa so me pričakali in slavnostno sprejeli v cirkusu, kjer smo skupaj proslavili. Danes sem imela zelo malo časa za počitek, ker sem imela načrtovanih že veliko stvari. Pred finalom sem vedno govorila, koliko časa bom imela po oddaji in potem sem si v ta čas natlačila že toliko obveznosti, da mi ga zopet primanjkuje. Trenirala pa v ponedeljek nisem, ker kot trenerka vem, da sta tudi regeneracija in počitek zelo pomembna sestavna dela celotnega procesa. Moram pa poudariti, da sem danes samo še bolj hvaležna za vso podporo in spodbudo, ki so mi jo poklonili vsi, ki so zame glasovali in me na tej poti podpirali od vsega začetka pa do konca!



