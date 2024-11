Dunking Devils: Nova generacija, ista strast do višav

Skupnost, ki presega šport

Dunking Devils imajo dolgo in impresivno zgodovino. "Naša pot do uspeha se je začela leta 2004, ko se je skupina prijateljev, strastnih do akrobatskega zabijanja, odločila deliti ljubezen do tega športa s svetom," so povedali. Danes se ponašajo z več kot 2.000 nastopi v 50 državah, dvema naslovoma svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju in več Guinnessovimi rekordi. Poleg tega so viralni zvezdniki, saj njihovi videoposnetki na spletu štejejo več kot 100 milijonov ogledov po vsem svetu.

Nova generacija, ki nastopa v oddaji, je zrasla na teh trdnih temeljih. Člani prihajajo iz različnih okolij, kar skupini daje edinstveno dinamiko. "Naša poklicna področja so zelo različna – od medicine, športa do ekonomije," pojasnjujejo. Ta raznolikost je njihova prednost, saj jim omogoča, da združijo znanja in izkušnje z različnih področij.