Dunking Devils: Talenti ti ponujajo širok spekter priložnosti za ustvarjanje

Akrobatska skupina Dunking Devils, ki je svoje vragolije predstavila na šovu Slovenija ima talent, nam je zaupala, kako ji je šov spremenil življenje. Eden izmed njihovih zadnjih podvigov je bil "nor", kot so ga označili mnogi oboževalci. Povzpeli so se namreč na najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov visok objekt v Trbovljah, na vrhu pa izvajali akrobacije in celo jogo. V prihodnje obljubljajo še več dih jemajočih trikov.

Akrobatski hudički, ki so s svojimi triki dvignili temperaturo šova Slovenija ima talent, še naprej navdušujejo s svojim talentom in pozivajo vse, "ki so med karanteno naštudirali kakšen talent, da se prijavijo v novo sezono Talentov." icon-expand Dunking Devils FOTO: Izvajalec "Spomnim se, da nam je producent šova dejal, naj se ne glede na ocene sodnikov osredotočimo na svojo točko in jo izkoristimo, saj imamo potencial, da dosežemo tisto, kar si želimo," je za naš portal povedal član skupine, ki se s ponosom spominja svoje točke." V času karantene so se mladi akrobati povzpeli na najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov visok objekt v Trbovljah, na vrhu pa izvajali akrobacije in celo jogo. Odprte so prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent. Novih projektov pa ne bo manjkalo niti v bodoče, saj imajo fantje že veliko načrtov za prihodnost. "Idej je malo morje," nam je zaupal Maks Veselko, ki je dejal, da je njegova najljubša vragolija vseh časov skok z gondole: "Naredili smo 100-metrsko gugalnico, ki je bila z vrvico pripeta na eno gondolo, mi pa smo skakali z druge. Tako intenzivne občutke le redko doživiš." Fantje se Talentov radi spominjajo in jim pripisujejo veliko: "Talenti ti ponujajo tako širok spekter priložnosti za ustvarjanje, ni važno, ali si pevec ali plesalec, za vsakogar se najde mesto." Vsem, ki razmišljajo o prijavi, pa sporočajo: icon-expand