Duo Kamikazete o priljubljenosti plesa ob drogu: Zagotovo so pripomogli Talenti

"Od nekdaj sva si želeli več znanja in boljše pogoje treniranja, zato sva svoje absolventsko leto izkoristili za izobraževanje in šolanje na mednarodni cirkuški šoli v Portu na Portugalskem, kjer sva dobili vpogled v svet različnih aerial disciplin in se stoodstotno posvetili temu, kar naju najbolj veseli," sta se za naš portal 24ur.com spominjali. Po vrnitvi iz tujine sta konec leta 2022 odprli svoj studio, kjer znanje predajata naslednjim generacijam.

"Po oddaji Slovenija ima talent so se nama odprla vrata v svet. Če bi leta 2018 pomislili, da bova kdaj tu, kjer sva danes, tega ne bi verjeli," sta prepričani Eva in Tinkara , simpatični Primorki, ki tvorita duet Duo Kamikazete . Dekleti sta na odru Talentov pokazali vrtoglave in dih jemajoče trike na drogu in ostalih pripomočkih, pot pa ju je nato ponesla tudi v tujino, kjer sta svoj talent pokazali in z njim navdušili tako v hrvaški kot portugalski različici šova.

Prepričani sta, da je tudi šov Slovenija ima talent vplival na popularizacijo športa, okoli katerega so se vili številni stereotipi. "Vsekakor so spremembe velike in k temu je zagotovo pripomogla tudi oddaja Slovenija ima talent, saj je s predstavitvijo talentov in omogočanjem vsem posameznikom, da so se na odru predstavili, publiki pokazala, da je to šport, za katerega je treba trdo delati, vlagati trud in zahteva veliko vaje."

Dodali sta, da je predsodkov vedno manj, "ker je šport vse bolj prepoznaven, s čimer je lažje izpodbijati mite in stereotipe, ki so bili še močno prisotni, ko sva bili midve v šovu. Preseneča naju in sva hkrati tudi navdušeni, da se za ta šport odloča vse več starejših žensk, ki si želijo nekaj drugačnega, razvijati ženstvenost in preprosto sprostiti."