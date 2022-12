Duo Kamikazete po Talentih odprli svoj studio: uresničitev dolgoletne želje

Prijateljici Eva in Tinkara, ki sta se s plesom ob drogu širni Sloveniji predstavili v 7. sezoni šova Slovenija ima talent, uspešno beležita različne uspehe v svoji karieri. Po tem, ko sta nastopili v šovu Portugalska ima talent, se zdaj lahko pohvalita z novim mejnikom. Dekleti sta odprli svoj plesni studio, kjer bosta vse, željne znanja, učili plesnih vragolij, v katerih sta tako dobri.

icon-expand Duo Kamikazete FOTO: osebni arhiv

Zakaj sta se odločili, da odpreta svoj studio? Že nekaj let dobivava vprašanja, ali imava svoj studio ali učiva ali se lahko dekleta k nama vpišejo in podobno. Ampak nikoli do zdaj nisva imeli pravega odgovora. Skozi vsa ta leta sva najprej želeli sami pridobiti dovolj znanja in izkušenj. V letošnjem letu sva bili deležni velikih sprememb v povezavi z najinimi treningi, saj se je Eva odločila za študij v Kopru, kar je pomenilo, da sva potrebovali rešitev za nadaljnje treninge, ki so do sedaj potekali v Ljubljani. Celo poletje sva iskali primeren prostor oz. lokacijo, kjer bi lahko nemoteno trenirali, ampak sva nad iskanjem že skoraj obupali, ko se nama je pojavila nepričakovana priložnost in prostor, o katerem bi lahko le sanjali.

icon-expand Eva in Tinkara sta si z odprtjem studia izpolnili dolgoletno željo. FOTO: osebni arhiv

Takoj sva sprejeli ponudbo. Ob tem pa se je pojavila ideja, zakaj ne bi končno uresničili dolgoletne želje – odprtje najinega studia. Tako se je začela priprava in načrtovanje odprtja. Kupili sva vso potrebno opremo, jo namestili s pomočjo prijateljev in že je imel studio končno podobo. Manjkalo pa je le še ime. Sedaj ga imava DK dance studio (Duo Kamikazete dance studio). Kaj bosta v njem nudili? V studiu ponujava različne discipline in različne vrste treningov. Želeli sva predstaviti in ponuditi čim večji nabor disciplin, da lahko vsakdo najde nekaj primernega zase. Ponujava namreč ples ob drogu, kot osnovno disciplino, s katero sva se tudi predstavili na Slovenija ima talent. Ob tem pa ponujava tudi aerial treninge, kjer bova poučevali trike na naslednjih rekvizitih: krogu, svili in letečem drogu.



Kako se znajdeta v vlogi učiteljic? V vlogi trenerk oz. učiteljic se ne pojavljava prvič, saj sva skozi vsa leta treninga že večkrat bili gostujoči učiteljici v drugih studiih po Sloveniji, kjer sva predvsem učili plesa ob drogu v paru, saj je le-ta nekaj posebnega in še najmanj raziskan. Poleg tega je Eva kineziologinja in vodi fitnes, ki sta ga letos odprla z bratom, kjer predaja svoje športno znanje in spodbuja vadeče med treningi. Meniva, da sva prava kombinacija kot trenerki, saj Eva treninge nadgradi z teoretičnim znanjem iz področja kineziologije, Tinkara pa s svojimi pedagoškimi veščinami oblikuje in zasnuje vaje tako, da jim doda noto igrivosti, ki je namenjena otrokom ter nek dodaten stik in povezanost v dvorani, da je vzdušje še toliko bolj prijetno. Ob vsem tem pa želiva vsaki izmed vadečih, ki se je vpisala v najin studio, dati občutek sprejetosti, občutek varnosti v novem okolju in pri udejstvovanju z novim športom, predvsem pa vzpostaviti prijateljski odnos, ki bo vzdušje na treningih vzdignil na višjo raven.