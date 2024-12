(Duo) Kamikazete: V finalu ne bo prostora za napake

Članice skupine (Duo) Kamikazete se zavedajo pomena, ki ga prinaša uvrstitev v finale: "To je priložnost, da Sloveniji pokažemo nekaj novega, še bolj ekstremnega in edinstvenega. Naš cilj je podati drugačno zgodbo, ki se bo dotaknila gledalcev in jo bodo lahko prenesli v življenje," so povedale. Za zaključek sezone tako pripravljajo točko, ki zahteva popolno zbranost in zaupanje: "Za finale pripravljamo nekaj, kar nas bo postavilo pod veliko preizkušnjo, hkrati pa bomo potrebovale popolno zbranost pri sami izvedbi. Gre za disciplino, ki zahteva popolno zaupanje vase in kjer ni prostora za napake. To bo nekaj resnično edinstvenega." Njihova pot je že zdaj navdih. "Živimo svoje sanje in vsaka stopnica na tej poti nas vodi bližje k njihovi uresničitvi," dodajajo.

Dekleta verjamejo, da predstavljajo tisto, kar išče šov: "Imamo zahtevne trike, vedno stopnjujemo težavnost in pripovedujemo zgodbo. Na odru izlivamo čustva, smo povezane in delujemo kot eno." Poleg tega menijo, da je čas za spremembo: "Do zdaj še ni zmagala nobena skupina. Morda je jubilejna sezona pravi trenutek, da pokažemo, da Slovenci cenimo umetnost."

Zmaga kot prelomnica

Zmaga bi bila uresničitev njihovih sanj in potrditev, da so na pravi poti: "Bila bi poplačilo za ves trud in dokaz, da je vredno slediti svojim sanjam. Na odru se počutimo kot doma in se popolnoma predamo občutkom, ki nas ob nastopanju prežemajo."