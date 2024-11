(Duo) Kamikazete: vsaka predstava je celota, ki seže v srce

Skupina sedmih plesalk in artistk je na oder Slovenija ima talent prinesla čustva, moč, eleganco. Dotaknile so se tako občinstva kot žirantov, ki so jim odprli vrata polfinala. S ciljem, da bi nekoč lahko priredile 1-urno predstavo pred vsaj 1500-glavo množico, se zdaj podajajo v boj za nastop na finalnem odru Talentov.

OGLAS

Začelo se je pred devetimi leti, ko sta Tinkara in Eva prvič prestopili prag plesnega studia za ples ob drogu v Italiji. Po letu treningov sta dobili prvo priložnost za nastop. "A naju je trema popolnoma ohromila," se spominjata. Tako je nastala ideja o združitvi moči – in (Duo) Kamikazete je zaživel. Ne navdušujeta pa le slovenske publike. Po tem, ko sta leta 2018 sodelovali v šovu Slovenija ima talent, sta nastopili še na hrvaški in portugalski različici šova, kjer sta se še širši evropski publiki.

Njuna pot ni ostala le pri nastopih. Leta 2020 sta odprli svoj plesni studio v Novi Gorici, kjer zdaj s strastjo predajata znanje o plesu na drogu, svili in krogu. "Najlepše je videti učenke, ki ugotovijo, da so sposobne doseči veliko več, kot si mislijo," pravita Tinkara in Eva, ki sta z ustanovitvijo DK Dance Studia uresničili dolgoletno željo. Studio je kmalu postal prostor za ustvarjanje sanj in skupinsko rast. Nova dimenzija umetnosti: Skupina, ki pleše zgodbe Na začetku leta 2024 se je porodila zamisel o skupini plesalk, ki bi presegle meje klasičnih plesnih točk. "Želele smo ustvariti vrhunske predstave, ki ne le navdušujejo, temveč pripovedujejo zgodbe," razlagata. Ob vikendih so se začeli intenzivni treningi, polni izzivov, solz in smeha. "Ni bilo treninga, ko ena od nas ne bi zajokala ali se razjezila. A prav ta čustva so nas povezala," pravijo članice skupine, ki svojo prvo predstavo zaključile s solzami sreče. "Breme dvoma, ali bomo zmogle, se je ob koncu predstave odvalilo – vedele smo, da smo uspele."

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV







(Duo) Kamikazete icon-picture-layer-2 1 / 5

Sanje, strast in disciplina Članice skupine prihajajo iz različnih poklicnih področij, kar njihovo skupino še dodatno obogati. Tinkara zaključuje študij slovenistike, Eva dela v podjetju, ki sta ga odprli skupaj s Tinkaro, Pia je študentka kineziologije, Tjaša pa dietetike. Kaja se ukvarja s kozmetičnimi storitvami, najmlajši članici, Lara in Sofija,pa sta še dijakinji. "Vsaka prispeva svoj košček k mozaiku naše skupine, vsaka je pomembna na svoj način," dodajo. Njihov glavni talent je ples in zračne akrobacije, s katerimi se izražajo na unikaten način. "Naša umetnost povezuje ples, igro in zgodbo – vsaka predstava je celota, ki seže v srce gledalca." Korak na večji oder "Oder nas osrečuje. Takrat čas obstane in začutimo, da lahko pokažemo ves trud, strast in predanost, ki jih vlagamo v to, kar počnemo," pravijo. Zdaj sanjajo še večje sanje – zmago na tem prestižnem šovu. Njihovi treningi pred polfinalom potekajo 4-krat na teden skupno in 2-krat na teden posamezno. "Res veliko vlagamo v to točko in za vse za naprej, kar je velikokrat tudi zelo stresno in se počutimo izčrpano - tako psihično kot fizično. Psihično je najtežje, ko zmanjka idej, kar nič pametnega se ne moreš spomniti. Sploh če si pod časovnim pritiskom. Zelo težko nam je vaditi, ker nimamo pravih pogojev za treninge in lahko vadimo zgolj del točke po del točke in sploh ne celote," pojasnijo.

Ne zamudite tretje polfinalne oddaje v nedeljo ob 20. uri na POP TV.

A (Duo) Kamikazete in njihova plesna skupina vsakič sproti dokazujejo, da lahko sanje postanejo resničnost, če jih spremljata trdo delo in predanost. Med pripravami na velik nastop je velik izziv predstavljalo tudi to, kako uskladiti urnike. "Sedem deklet, vsaka s svojimi interesi, vsaka na svojem koncu, nekatere so še v šoli, druge na faksu, tretje zaposlene," naštevajo. "Vse imamo doma prijatelje, fante, družine in vsemu smo se odrekale, da smo čas lahko namenile treningom in skupni viziji." Naprej jih žene strast do tega, kar počnejo. "Solze sreče so tisto, kar nas žene naprej, da stopimo na večji oder, oder Slovenija ima talent, in se pokažemo še večji publiki ter ponovno doživimo ta občutek ponosa," pravijo. "Skupaj ciljamo na vesolje." In glede na njihovo energijo se zdi, da jih nič ne bo ustavilo.